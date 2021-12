Neustadt

Im Feuerwehrzentrum fanden Neustadts erste Impfaktionen fürs Kita-Personal statt – nun können sich dort am vierten Adventswochenende, 17. bis 19. Dezember, die Feuerwehrleute und auch alle anderen dort impfen lassen. Die Impfteams bieten dann Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen mit dem Vakzin von Moderna an. Die Impfstraßen öffnen am Freitag von 16 bis 20 Uhr, am Sonnabend und Sonntag jeweils von 9 bis 18 Uhr.

Wer sich dort seine Injektion abholen möchte, muss Personalausweis, Krankenkassenkarte und Impfpass mitbringen. Auch die Unterlagen zu Anamnese und Einwilligung sollen am besten bereits zu Hause ausgedruckt, ausgefüllt und unterschrieben werden, es gibt sie beispielsweise unter www.rki.de im Internet.

Geimpft werden ausschließlich Erwachsene. Wer jünger als 30 Jahren ist, kann ebenfalls mit dem Vakzin von Moderna geimpft werden. Dafür ist jedoch eine Einwilligungserklärung erforderlich, da die Stiko den Impfstoff nur für Personen ab 30 Jahren empfiehlt. Auffrischungsimpfungen werden ab etwa viereinhalb Monate nach der Zweitimpfung verabreicht.

Ärzteteam reist aus Oldenburg an

Möglich mache die Aktion am Wochenende ein Ärzteteam aus Oldenburg, berichtet Stadtsprecherin Nadine Schley. Dr. Tanja Terwey habe gute Kontakte zur Neustädter Feuerwehr und sich deshalb mit einem Kollegen unkompliziert für den dreitägigen Einsatz bereiterklärt. Sie bringe 2000 Impfdosen mit. Sollten diese schon vor Ende der Aktion verimpft sein, könne es auch zu einem vorzeitigen Ende kommen.

Die Nutzer werden gebeten, zu beachten, dass auf dem Gelände nur Parkplätze für Schwerbehinderte zur Verfügung stehen. Alle anderen sollten auf die Nordstraße, die Plätze der nahen Einkaufsmärkte oder den der Stadtverwaltung, Nienburger Straße 31, ausweichen.

Von Kathrin Götze