Neustadt

Am Ende ging alles ganz schnell. Nahezu geräuschlos ist die Einsatzabteilung von Neustadts Feuerwehr am Sonnabend ins neue Feuerwehrzentrum an der Nienburger Straße umgezogen. Ein solcher Tag wäre in anderen Zeiten wohl mit Martinshörnern, Musikzug und einem Tag der offenen Tür zelebriert worden. Doch unter Corona-Bedingungen traten die Mitglieder lediglich gruppenweise an, räumten ihre Spinde im alten Haus an der Lindenstraße aus und fuhren mit privaten Autos die gut zwei Kilometer zum Neubau an der Nienburger Straße.

Den Fuhrpark allerdings reihten die Maschinisten demonstrativ vor der Fahrzeughalle an der Straßenfront auf. Das hatte aber auch praktische Gründe: Nach langem Aufschub nutzen die Aktiven den Tag, um Florian Heusmann zum neuen Ortsbrandmeister zu wählen. Der 38-jährige Berufsfeuerwehrmann ist bereits 1992 in die Jugendfeuerwehr eingestiegen und ihr seitdem treu geblieben. Zuletzt führte er den ersten Einsatzzug und kümmerte sich in der Stadtfeuerwehr um die Ausbildung. Beruflich ist er bei der Flughafenfeuerwehr in Langenhagen tätig.

Mitglieder wählen Florian Heusmann zum Ortsbrandmeister

Eine echte Jahresversammlung mit allen Mitgliedern ist wegen der Pandemie nicht möglich. Doch die Wahl war überfällig, nachdem der bisherige Ortsbrandmeister Lars Schwieger bereits im November sein neues Amt als Brandschutzabschnittsleiter aufgenommen hat. Für die Wahl ist laut Brandschutzgesetz eine Versammlung notwendig – und die neue Fahrzeughalle bietet immerhin genug Platz für die Einsatzabteilung.

Am Umzugstag sind alle Fahrzeuge vor der Halle aufgestellt – drinnen tagen die Mitglieder. Quelle: Florian Hake

Heusmann erhielt 97 Stimmen von den 103 anwesenden Mitgliedern. „Ein gutes Ergebnis und ein ehrliches – mehr als 100 Prozent wäre ja auch nicht glaubwürdig gewesen“, scherzte Stadtbrandmeister Robert Krenz, der die Wahl leitete. Mit Eimern an langen Stangen hatten die Wahlhelfer die Stimmzettel von den Mitgliedern eingesammelt. Diese waren angehalten, mit Masken und Abstand auf ihren Stühlen in der Halle sitzen zu bleiben. Türen und Tore standen offen, um genug frische Luft hineinzulassen.

Ovationen für Vorgänger Lars Schwieger

Die Zeit der Stimmauszählung nutzten die Kollegen, um Lars Schwieger gebührend zu feiern. Ausgesuchte Bilder aus seiner Amtszeit, ein Angelstuhl und eine Flasche Whisky für künftige Mußestunden gaben die Mitglieder Schwieger mit – und Ovationen im Stehen. Schwieger wird ihnen allerdings auch in Zukunft erhalten bleiben; er ist hauptamtlicher Gerätewart und Brandschutzbeauftragter der Stadt. Zuvor war er für die Planung des neuen Feuerwehrzentrums freigestellt.

Jan René Stöver (rechts) überreicht Florian Heusmann symbolisch seinen Feuerwehrhelm. Quelle: Kathrin Götze

Die offizielle Eröffnung des Gebäudes, das die Stadt Neustadt und die Region Hannover gemeinsam für 29 Millionen Euro von der Firma Goldbeck haben errichten lassen, soll am Donnerstag, 25. März, folgen. Dann sind auch Führungen mit Repräsentanten der Auftraggeber geplant. Erst dann sollen Bilder aus dem Inneren des Gebäudes veröffentlicht werden, wie die städtische Pressestelle verfügt hat.

Zahlreiche Mitglieder haben bereits Führungen erhalten und sollten sich mit dem Gebäude vertraut machen – zu möglichen Einsätzen rückt die Ortsfeuerwehr bereits jetzt von dort aus.

Zur Galerie Ein großer Tag für Neustadts Feuerwehr: Am Sonnabend, 20. März, ist die Einsatzabteilung der Ortsfeuerwehr ins neue Feuerwehrzentrum an der Nienburger Straße umgezogen. Anschließend wählten die Aktiven Florian Heusmann zu ihrem neuen Ortsbrandmeister.

Zentrum bietet viele technische Besonderheiten

In dem Neubau arbeiten künftig die Stadtfeuerwehr, die Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ) und das Logistikzentrum Tierseuchenbekämpfung der Region Hannover. Es steckt voller technischer und architektonischer Besonderheiten. Zum Beispiel hat es einen 25 Meter hohen Turm, der zur Trocknung von Schläuchen, aber auch als Übungsturm für die Drehleiterausbildung genutzt werden kann.

Die stützenfreie Fahrzeughalle hat 19 Stellplätze. Außerdem gibt es Werkstätten, eine Waschhalle und einen Löschteich. In dem neuen Gebäude können Atemschutzübungen absolviert werden, und im sogenannten Fuchsbau samt Übungskran wird die Absturzsicherung geübt.

Das alte Gerätehaus an der Lindenstraße nutzen nur noch einzelne Abteilungen der Ortsfeuerwehr. Es wird komplett abgerissen. Dahinter entsteht aktuell ein Mehrfamilienhaus. Quelle: Florian Hake

Wann eine offizielle Feier stattfinden kann und die Neustädter ihr neues Zentrum an einem Tag der offenen Tür selbst besichtigen können, steht angesichts der Corona-Pandemie noch in den Sternen. Das alte Gebäude an der Lindenstraße wird nach Auskunft von Stadtsprecherin Nadine Schley komplett abgerissen. Das Grundstück ist bereits als Ersatzparkplatz während der Bauphase des neuen Rathauses südlich der Marktstraße eingeplant.

Von Kathrin Götze