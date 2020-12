Neustadt

Als erstes hat sie sich einen Hund angeschafft. Mit ihm wird Ute Kemmer auch im Ruhestand in Bewegung bleiben. Denn mit dem Jahr 2020 endet auch ihre Arbeitszeit bei der Stadt Neustadt. Besonders bei der Jugendpflege, wo die agile 64-Jährige von 1996 bis 2018 Spuren hinterlassen und Erinnerungen geprägt hat.

Zum Beispiel an den Ferienzirkus, bei dem Kinder von acht bis zwölf Jahren regelmäßig für fünf Tage am Jugendhaus kampierten und eine gemeinsame Vorstellung vorbereiteten. Oder an die Sofaa-Konzerte in leerstehenden Geschäften (ab 2012), die der damalige Praktikant Steffen Schlakat initiiert hatte. Kemmer wollte eigentlich nur beim Getränkeverkauf helfen. Schließlich hängte sie sich aber doch ans Telefon und verhandelte mit Vermietern, die ihre Räume als Konzertlokal zur Verfügung stellten.

Die Sofaa-Konzerte in leerstehenden Läden begeisterten viele Musikfans. Quelle: privat

„Der Name stand für ,Stage open for all Artists’, also offene Bühne für alle Künstler, aber wir haben es wörtlich genommen und gebrauchte Sofas in die Läden gestellt“, erinnert sich Kemmer. Wenn mal wieder ein Eigentümer neue Mieter gefunden hatte, fiel der Umzug entsprechend mühsamer aus. Doch die Idee kam an und wuchs, bis im Sommer 2014 das erste Sofaa-Festival am Franzsee über die Bühne ging.

Ute Kemmer mit dem Sofaa-Festival-Team am Franzsee. Quelle: privat

Berufsstart auf schwierigem Arbeitsmarkt

Als Kemmer 1988 die erste Beschäftigung bei der Stadt annahm, war von solchen Ideen noch nicht die Rede. Sie hatte Lehramt studiert, sich auf dem schwierigen Arbeitsmarkt seinerzeit mit Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) durchs Leben gehangelt. Bis Christa Frerking von der Stadt sie anwarb, um eine freiwerdende Stelle in der „Betreuung von Asylbewerbern“ zu übernehmen – auch diese war als ABM ausgeschrieben. „Am 6. November 1988 fing ich im Sozialamt, Theodor-Heuss-Straße 30, unterm Dach mit Schräge an“, erinnert sie sich. „Die zirka neun Quadratmeter teilte ich mir mit einem Zivi und später einer weiteren Kollegin, auch ABM.“ Inzwischen ist das Gebäude abgerissen und von einem Wohnhaus ersetzt worden, das Sozialamt zog in die Theresenstraße um.

Jugoslawien-Flüchtlinge kamen in den Neunzigern

Und es wuchs. Infolge des Bürgerkriegs in Jugoslawien 1991 kamen zahlreiche Flüchtlinge in die Stadt, die untergebracht und betreut werden mussten. Damals behalf man sich mangels Wohnraums mit Turnhallen. Später galt es, die Wohnungen für Familien einzurichten. „Da haben wir im Möbelhaus Hibbe für die Großfamilien eingekauft, sieben Betten, sieben Stühle ... ich kam mir manchmal vor wie bei Schneewittchen“, sagt sie mit einem Lächeln.

Die Jugendpflege richtete sich 1996 im ehemaligen DRK-Gebäude am Großen Weg ein. Quelle: privat

Ein eigenes Haus für die Jugendpflege

1996 wechselte Kemmer zur Jugendpflege, die sich damals ihr Domizil am Großen Weg einrichtete. Vorher hatte es nur die Disko im Freizeitheim Leinepark gegeben, dazu Büros. In der ehemaligen DRK-Station am Großen Weg sollten die Jugendlichen ihren eigenen Raum bekommen. „Das war eine andere Jugend damals“, sagt Kemmer im Rückblick. Nachfolger der berüchtigten „Backhaus-Gang“ und andere Rabauken vergifteten die Stimmung. „Wir haben dann erstmal geschlossen und klare Regeln aufgestellt, dann gab sich das“, so Kemmer.

Zum Abendtreff der „Großen“ kamen Stück für Stück Angebote auch für die jüngeren Kinder dazu. 2005 wurde Kemmer Chefin der Jugendpflege. Offene Tür, Weihnachtsbasteln, Mädchengruppen, Kanutouren – all das hat sie mit ihrem Team und den jungen Leuten auf den Weg gebracht. Und damit sicher einer ganzen Menge junger Menschen auf dem Weg ins Erwachsenenleben geholfen: „Die haben schon eine ganze Menge gelernt, auch was Verantwortung betrifft“, sagt sie.

Politische Jugend pausiert gerade

Engagierte Jugend: Gottfried Schwarz (von links), Felix Meyer, Ute Kemmer, Siri Schäfer und Steffen Schlakat werben für die Jugendratswahl 2015. Quelle: Benno Wage (Archiv)

Auch die Jugendparlamente hat Kemmer begleitet, hat dabei tolle Teams erlebt. Bürgermeister Dominic Herbst war mal Jugendbürgermeister, aber auch andere engagierte junge Leute haben von dort den Weg in politische Ämter gefunden. Zuletzt ließ aber das Engagement nach. Mangels Bewerbern gab es seit 2017 keine Jugendwahlen mehr. Hat sich der Nachwuchs so verändert? „Jugend ist immer in Bewegung“, sagt Kemmer, sieht aber auch in der Verbreitung von Smartphones und sozialen Medien einen Faktor, der dazu beiträgt, dass physische Treffen an Attraktivität für junge Leute verlieren.

Neuer Fachdienst verbessert Kommunikation

Seit 2016 schließlich hat Kemmer an der Konzeption für einen neuen Fachdienst Soziale Arbeit bei der Stadt mitgearbeitet, mit der Gründung übernahm sie 2018 die Leitung. „Gut, dass wir das jetzt alles unter einem Dach haben, der Austausch ist sehr wichtig für den Sozialbereich“, sagt Kemmer, die auch die Kooperation im Arbeitskreis Soziale Arbeit und im Präventionsrat gefördert und vorangetrieben hat. „Es ist Gold wert, wenn man sich austauscht und die Menschen kennt, damit jeder genau weiß, wo er Leute mit Problemen hinschicken kann.“

Obwohl Ute Kemmer auch mit 64 vor Leben sprüht und ihr Organisationstalent viel gefragt ist – von einem Ehrenamt im sozialen Bereich will sie zunächst nichts wissen. „Da halte ich mich zurück, will erst einmal Abstand gewinnen.“ Reisen im Wohnmobil mit Hund und ihrem Ehemann Jens Bretz stehen hingegen oben auf der Wunschliste. Sobald das wieder geht.

