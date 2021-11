Neustadt

Mit neuen Ideen will der neue Vorstand der Jungen Union Neustadt um den Vorsitzenden Sebastian Streich aus Eilvese, die CDU-Nachwuchsorganisation aus der Corona-Krise führen. Die Mitglieder haben den 33-Jährigen am Freitag zum Nachfolger von Merle Struckmann gewählt und auch weitere Vorstandsposten neu besetzt. Struckmann war knapp fünf Jahren lang im Amt. Mit einem Team aus erfahrenen und neuen Köpfen wolle man in Zukunft wieder stärker in der Stadtpolitik und darüber hinaus mitmischen, sagt Pressesprecher Gottfried Schwarz.

Die Aktivitäten des Verbands hätten in der Corona-Pandemie gelitten, trotz einer Onlineveranstaltung. „Jetzt ist Zeit, sich neu aufzustellen“, sagt Streich. Ihm sei wichtig, möglichst viele der 33 Mitglieder anzusprechen. Das wollen er und seine Mitstreiter mit einem Programm erreichen, das vom Stammtisch über Exkursionen und Seminare bis zur Planung größerer Events reicht. „An der JU soll man nicht vorbeikommen“, lautet der Anspruch, den er formulierte.

Neun weitere Mitglieder zählen zum Vorstand

Unterstützung für das ehrgeizige Vorhaben findet Streich bei den Vorstandskolleginnen und -kollegen: Seine Stellvertreter sind Matthias Ganske aus Eilvese und Dajano Lotsch aus Neustadt. Stephan Jaross ist Schatzmeister, Philipp Langreder Schriftführer, Pressesprecher bleibt Gottfried Schwarz aus Borstel. Als Beisitzer sind Rebecca Hahn aus Hagen, Alexandra Luft aus Helstorf, Marcel Malbrich aus Bordenau und Ben Rybak aus Neustadt bei den Sitzungen dabei.

Auch die CDU-Stadtverbandsvorsitzende Silvia Luft sowie Mardorfs Ortsbürgermeister Hubert Paschke sicherten den Jungpolitikern ihre Unterstützung zu. Streich sagte, er freue sich auf ein tolles Jahr mit interessanten Diskussionen und einem schlagkräftigen Team an seiner Seite. Wer mitmachen wolle, solle sich gern melden.

Von Kathrin Götze