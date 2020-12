Neustadt

Die Kanalisation in der Stadt soll besser werden: In jüngster Zeit haben immer mal wieder heftige Regenfälle zu Rückstaus in Regenwasser- und Abwasserkanälen geführt. Häufig ist dann die die Unterführung Landwehr überflutet, aber hin und wieder dringt auch Wasser in Keller von Wohnhäusern ein.

Dafür gibt es laut dem Abwasserbehandlungsbetrieb (ABN) mehrere Gründe. Zum einen gibt es häufiger Starkregen. Zum anderen sei mit der Nachverdichtung und zusätzlichen Baugebieten auch die Zahl der Anschlüsse gestiegen, und es gibt bauliche Probleme im Kanalsystem sowie den Straßen darüber. Die Stadt will nachbessern. Aber nicht mit Stückwerk, sondern mithilfe eines Gesamtkonzepts: Generalentwässerungsplan und Starkregenrisikomanagement sind die Stichworte für die Pläne.

Nach einem Starkregen im Juni 2019 ist die Feuerwehr stundenlang beschäftigt. An der Wunstorfer Straße drückte Wasser aus einer Baugrube in die nahen Kellerräume, die Einsatzkräfte pumpten ab. Quelle: Feuerwehr Neustadt

Region Hannover unterstützt Pilotprojekt

Auf 39 Quadratkilometern Fläche leben in der Kernstadt rund 20.000 Einwohner, das Kanalnetz umfasst etwa 150 Kilometer. In diesem komplexen System gezielt Sanierungs- und Verbesserungsmaßnahmen zu planen ist Inhalt eines Pilotprojekts, das die Stadt gemeinsam mit der Region Hannover vorantreiben will. Die Region steuert zu den geschätzten Gesamtkosten von 200.000 Euro nun 40.000 bei, wie deren Sprecher Klaus Abelmann jetzt mitgeteilt hat.

Analyse komplexer Zusammenhänge

Das Konzept verfolgt einen integrativen Ansatz. Das heißt: Die Verfasser betrachten das bestehende Kanalnetz, die örtlichen Niederschlagsdaten und die Oberflächenstrukturen in der Stadt. Oberflächenstrukturen meint einerseits, wie viel Fläche mit Pflaster und Gebäuden versiegelt ist, andererseits geografische Gegebenheiten wie Hügel, Senken, Gewässerläufe und anderes. Nils Kreber, Projektleiter beim Abwasserbehandlungsbetrieb Neustadt (ABN) erläutert: „Mithilfe eines neu entwickelten Analysemodells modellieren wir die Ausbreitungsprozesse des Regenwassers bei Starkregenereignissen und können so punktgenaue Vorhersagen darüber treffen, wie und wo sich das Wasser im Kanalsystem und an der Oberfläche sammelt.“

Weitere Kommunen sollen profitieren

Auf diese Weise kann der ABN langfristig eine „wassersensible“ Stadtentwicklung verfolgen, zum Beispiel unnötige Flächenversiegelungen vermeiden, Fließgewässer renaturieren oder private und öffentliche Flächen sichern, auf denen das Wasser sich sammeln und versickern kann. Teil des Pilotprojekts wird auch sein zu prüfen, wie auch andere Kommunen von den gewonnenen Erfahrungen profitieren können. Man wolle die Kommunen unterstützen, sich systematisch mit Lösungen zur Anpassung an den Klimawandel zu befassen und die Erkenntnisse bei der örtlichen Entwicklung zu nutzen, sagt Christine Karrasch, Regionsdezernentin für Umwelt, Planung und Bauen.

Region fördert Planung und Umsetzung

Sowohl die Planung als auch die Umsetzung von einzelnen Maßnahmen könnten künftig gefördert werden, so Abelmann weiter. „Ziel ist es, sogenannte blaue und grüne Infrastruktur zu schaffen, zum Beispiel Überflutungsflächen für Niederschlagswasser zu planen, bei Neuanpflanzungen neue Pflanz- und Bewässerungssysteme zu berücksichtigen oder Bebauung so zu gestalten, dass Hitzeinseln verschwinden.“ Dafür hat die Region eine eigene Förderrichtlinie verfasst. Für 2021 stehen dafür 250.000 Euro bereit, für 2022 noch einmal 150.000 Euro.

Informationen zu diesem und weiteren Förderprogrammen lassen sich bei der Klimaschutzleitstelle der Region per E-Mail an klimaschutzleitstelle@region-hannover.de anfordern.

Von Kathrin Götze