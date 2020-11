Neustadts Museumsverein plant sagenhaftes Buch

Neustadt

Der Vatermord von Schneeren jährt sich am 13. Oktober zum 170. Mal. Diese Geschichte vom Mord am Vater bis zum elenden Ende des Sohnes wird in ein Buch aufgenommen, das der Museumsverein Neustädter Land zusammenstellt. Dessen Vorsitzender Hans-Erich Hergt nimmt dabei aber nicht nur auf historisch belegte blutige Taten, sondern auch Märchen und Sagen aus dem gesamten Neustädter Land auf. Das Ehepaar Anna und Marek Konarski untermalt die Geschichten mit ästhetischem Layout und Illustrationen.

Ein wenig erinnert das Vorhaben von Hergt an die Gebrüder Grimm, die durch die Lande zogen und sich Märchen für ihre legendäre Sammlung erzählen ließen. Einige Menschen aus dem Neustädter Land habe er gebeten, ihm Geschichten zu liefern, sagt er. Und ohnehin habe er, der seit seiner Kindheit Historisches liebt, immer die Ohren gespitzt, wenn die Rede darauf kam. Das tut er auch jetzt, sammelt hier und da. Und er nutzt die Möglichkeiten, die die Grimms nicht in diesem Maße hatten: Alte Bücher und Unterlagen, die beim Museumsverein schlummern.

Ein Findling auf dem Köppeberg bei Rehburg erinnert heute an die Hinrichtung von Johann Heinrich Friedrich Wiebking. Quelle: Beate Ney-Janßen

Ein Vatermord in Schneeren Was für allerhand Volk aus Schneeren, Mardorf und Rehburg eine willkommene Abwechslung und ein spannendes Schaupiel war, bedeutete für Johann Heinrich Friedrich Wiebking tödlichen Ernst. Zu seiner Hinrichtung strömten die Menschen herbei. Gezügelt werden mussten sie in ihrer Sensationslust von einem Königlichen Reiterschwadron. Der junge Mann aus Schneeren war für schuldig befunden worden, seinen Vater, den Halbmeier Wiebking, hinterrücks erschossen zu haben. Ob er das tatsächlich getan hat, ob seine Mutter ihn dazu anstiftete oder die Mutter selbst den Abzug drückte, steht auch 170 Jahre nach dem Mord vom 13. November 1850 nicht zweifelsfrei fest. Zumindest bleiben Bedenken an der Härte des Urteils: Er wurde auf dem Köppeberg bei Rehburg enthauptet. Dort steht heute ein Findling mit einer Bronze-Tafel, der auf diese letzte Hinrichtung an jenem Ort aufmerksam macht.

Der Schneerener Heckscher liefert viele Vorlagen

Corona sei ihm bei seinem Vorhaben entgegen gekommen, erzählt Hergt – weil er Zeit hatte. Eine seiner bevorzugten Quellen ist ein Buch aus den 1920er Jahren: „Die Volkskunde des Kreises Neustadt am Rübenberge“, geschrieben von Dr. Kurt Heckscher. Dass dieser Heckscher in Schneeren lebte, erfuhr er erst, als im Frühjahr sein Telefon klingelte und sich dessen Schwiegertochter meldete. Sie habe Unterlagen gefunden. Ob der Museumsverein Interesse daran habe? Seitdem sucht sich Hergt aus dem 850 Seiten starken Wälzer und einem Karton voller Papiere geeignete Abschnitte heraus und schreibt sie neu. Das soll einen erheblichen Teil des Buches ausmachen.

200 Seiten soll das Buch umfassen und in 500 Exemplaren gedruckt werden, wenn es im Herbst 2021 auf den Markt kommt. Etliche Förderer für das Projekt hat Hergt bereits gefunden. Jetzt fehlen ihm noch 2000 Euro, für die er auf Spender aus Neustadt hofft.

Ästhetik in Layout und Grafik ist der Plan

Marek Konarski ist bekannt für fröhlich-bunte Motive mit einem Hauch Nostalgie und schwarzem Humor. Quelle: Kathrin Götze (Archiv)

Zuvor arbeitet Hergt aber noch intensiv mit dem Künstler-Ehepaar Konarski zusammen. Maler Marek Konarski taucht in die Neustädter Märchen- und Sagenwelt ein, um das, was geschrieben steht, zu illustrieren. Wo es geht, sollen seine Zeichnungen humorvolle Elemente haben. Grausame und gruselige Erzählungen gebe es schließlich genug, sagt seine Frau Anna. Ihre Aufgabe ist es, das Layout den Geschichten anzupassen. Verschnörkelte und verschlungene Anfangsbuchstaben im Stile alter Urkunden und Märchenbücher inklusive. Ob es nun um den Ritter auf der Lüningsburg bei Moordorf geht, der dem Henker entkam, um eine Romeo-und-Julia-Geschichte aus einem der Dörfer oder um den Schneerener Vatermörder, zu dessen Enthauptung sich wahre Völkerscharen auf den Weg machten.

Wenn das Buch gut ankommt, sind Fortsetzungen nicht ausgeschlossen. Er habe weitaus mehr Geschichten gefunden, als er auf 200 Seiten unterbringen könne, sagt der Vereinsvorsitzende. Band 2 und womöglich auch Band 3 könnten folgen.

Von Beate Ney-Janßen