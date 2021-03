Neustadt

Gleich zwei Strafanzeigen hat sich ein 16-jähriger Neustädter am Freitagabend eingehandelt. Die Polizei kontrollierte den jungen Mann während der Fahrt mit einem Krad in der Nähe seiner Wohnung – nach einem anonymen Hinweis, wie es hieß. Die Beamten stellten fest, dass das angebrachte Kennzeichen nicht zu dem Krad gehörte. Der 16-Jährige erklärte, er habe ein älteres Kennzeichen angebracht, weil das neue nicht in die Halterung passe. Das aktuelle Kennzeichen hatte er im Rucksack dabei.

Ihm sei nicht bewusst gewesen, dass das strafbar ist, sagte er den Beamten. Diese untersuchten das Fahrzeug weiter und stellten fest, dass auch der Geräuschdämpfer fehlte, der sogenannte Dezibelkiller am Auspuff. Damit sei die Betriebserlaubnis erloschen, der junge Mann durfte nicht weiterfahren. Darüber hinaus erhielt er eine Anzeige wegen Urkundenfälschung und Kennzeichenmissbrauchs.

Von Kathrin Götze