Neustadt/Mardorf

Wer sein Fahrrad fit für den Sommerausflug machen möchte, sollte sich rechtzeitig um einen Werkstatttermin kümmern. Die Fahrradgeschäfte im Neustädter Land sind alle voll ausgelastet. Kunden sollten deshalb Reparaturwartezeiten zwischen einer und zwei Wochen einkalkulieren. Aus Händlersicht erweist sich die Pandemie als Glück im Unglück. Die Krise kurbelt auch die Verkäufe an.

„Hier brennt die Hütte“, sagt Aurel Knesche. In seiner „Zweiradscheune“ in Mardorf hat die Saison schon vor einigen Wochen begonnen. Ortsansässige und Touristen kommen täglich mit ihren kleinen und großen Problemrädern zu ihm. Rund 40 Reparaturen schafft er aktuell pro Woche. „Im Grunde könnte ich schließen, so viel gibt es abzuarbeiten“, sagt Knesche. Kunden rät er, Wartezeiten von etwa vier Tagen für einen Reparaturtermin einzuplanen.

Anzeige

E-Bike-Verleih boomt

Stark nachgefragt sind auch seine Leihräder. Besonders der Verleih von E-Bikes läuft „extrem gut“. Die Radverleihe rund um das Steinhuder Meer haben sich jüngst besprochen, welche Kapazitäten sie haben und in Zukunft benötigen. Es ist davon auszugehen, dass nicht allein am Uferweg künftig immer mehr Leih-E-Bikes fahren. „Im Zuge der Pandemie steigen auffällig viele Leute auf E-Bikes um“, sagt Hans-Jürgen Burde vom Radgeschäft Reschke in Welze. Burde hat ebenfalls „zu tun ohne Ende“. Etwa sieben bis zehn Tage beträgt die Werkstattwartezeit.

Weitere HAZ+ Artikel

Stammkunden im Vorteil

Das Geschäft läuft. Marcel Rademacher hat in seinem Radgeschäft in der Mittelstraße dieser Tage viel zu tun. Die Pandemie erweist sich für die Branche als Katalysator. Mehr Menschen kaufen sich ein E-Bike. Quelle: Mario Moers

Weil viele Leute ihren Sommerurlaub coronabedingt in der Heimat planen, steigt in den Radläden die Nachfrage. „Ich weiß von Kunden, die sich vom Urlaubsgeld ein E-Bike kaufen“, sagt Marcel Rademacher, Besitzer des gleichnamigen Radgeschäfts in der Kernstadt. „Dieses Jahr wird definitiv mehr Rad gefahren“, sagt er. Seine Reparaturwartezeit beträgt aktuell bis zu drei Wochen. Mitverantwortlich für die starke Auslastung der Werkstätten sind auch die E-Bikes. Die Fehlersuche und Reparatur an der Elektronik kann dauern. Kunden, die ihr Rad lokal gekauft haben, sind klar im Vorteil. Wer sein Rad billig im Internet bestellt hat, wird mitunter Probleme haben, vor Ort einen Werkstatttermin zu bekommen.

Kundenstau

Etwas stärker getroffen hat die Pandemie den Spezial-Rad-Handel von Georg Busch in Mardorf. Er fertig personalisierte Fahrräder nach Maß und für Menschen mit Handicap. Das erfordert unter anderem eine Bewegungsanalyse, die das Kontaktverbot eine Zeit nicht zuließ. „Jetzt habe ich natürlich einen unheimlichen Andrang, den ich kaum bewältigen kann“, sagt Busch. Etwa zwei Wochen müssen Interessenten aktuell auf einen Beratungs- oder Reparaturtermin warten.

Die Branche boomt Die Fahrradbranche profitiert unterm Strich bundesweit von der Corona-Krise. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage, die unter anderem der Zweirad-Industrie-Verband (ZIV), durchgeführt hat. Im Einzelhandel mussten zwar 59 Prozent der Unternehmen staatliche Soforthilfe in Anspruch nehmen, allerdings stiegen die Verkäufe kurz nach dem Einbruch wieder deutlich an. Zwei Drittel der Fachhändler erwarten für 2020 einen Umsatz auf Vorjahresniveau oder höher. „Das Fahrrad hat als krisensichereres Verkehrsmittel auch neue Zielgruppen überzeugt und befindet sich im Aufwind“, konstatiert Wasilis von Rauch, Geschäftsführer des Bundesverbands Zukunft Fahrrad (BVZF). Besonders das Dienstradleasing habe stark an Fahrt aufgenommen. Die Branchenverbände BVZF, VSF und ZIV fordern die Politik auf, den Trend aufzunehmen und für ein fahrradfreundliches Verkehrsklima zu sorgen.

Von Mario Moers