Neustadt

Stück für Stück steigt der TSV Neustadt wieder in seinen Trainingsbetrieb ein. Stufenweise beginnt derzeit das Kinderturnen auf dem Sportplatz. Eltern- und Kinderteams sind die Lösung, die die Kinderturn-Abteilung des TSV gewählt hat, um den Abstands- und Hygiene-Regelungen nachkommen zu können.

Trainiert wird auf dem Sportplatz

In dieser Konstellation sollen die Übungsstunden am Dienstag, 16. Juni, auf dem Sportplatz an der Lindenstraße wieder aufgenommen werden. „Wir freuen uns schon sehr auf die Kinder“, sagt Franka Wilken, die die Übungsstunden anleiten wird. Der Sportplatz biete viele Möglichkeiten zum Toben, Laufen, Werfen, Balancieren, Hängen und Hangeln.

Anzeige

Die Übungsstunden bietet Wilken zu folgenden Zeiten an: dienstags und freitags jeweils von 10.30 bis 11.30 Uhr für Kinder von drei bis vier Jahre mit ihren Eltern sowie dienstags, 16 bis 17 Uhr, für Kinder von fünf bis sechs Jahre, ebenfalls mit einem Elternteil. Da die Teilnehmerzahlen begrenzt sind, wird um vorherige Anmeldung gebeten unter Telefon (05032) 804990 oder per E-Mail an info@tsv-neustadt.net.

Weitere HAZ+ Artikel

Die Rope Skipper und Geräteturnerinnen trainieren schon zu den gewohnten Zeiten, allerdings auch auf dem Sportplatz des TSV statt in der Turnhalle. Das Rhönrad-Turnen soll bald wieder beginnen. Weitere Informationen zu allen Übungsstunden der Sparten gibt es in der Geschäftsstelle des TSV Neustadt unter Telefon (05032) 804990.

Lesen Sie auch

Von Beate Ney-Janßen