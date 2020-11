Neustadt

Neustadts Tafel ist um ein Angebot reicher: Sie bietet ihren Kunden nun auch Masken an. Das ehrenamtliche Team ist trotz Pandemie ununterbrochen im Einsatz gewesen und hat gerade in diesen Monaten viele gute Erfahrungen machen können.

„Wir kommen nächsten Montag wieder“, sagt Nadja Pahl. Eben hat die Neustädterin zwei weitere Taschen abgeliefert, die prall mit Alltagsmasken gefüllt sind. Weit über 300 Mund-Nasen-Schutze haben sie und ihr Lebensgefährte Danny Pellart bereits eingesammelt – und noch viel mehr wollen sie der Tafel für deren Kunden bringen. Die beiden hatten zu einer Spendenaktion aufgerufen, weil sie wissen, wie schwierig es sein kann, solch vermeintliche Kleinigkeiten wie einen Mund-Nasen-Schutz zu finanzieren, wenn wenig Geld vorhanden ist. Pahl ist vor Jahren selbst Kundin der Tafel gewesen.

65 Helfer arbeiten im Tafel-Team mit

„Ich bin immer so gerührt, wenn ich höre, dass jemand etwas von dem, was er bekommen hat, zurückgeben will“, sagt Tafel-Leiterin Ulla Paczkowski. Die Masken nimmt sie gern, denn auch sie hat das Problem erkannt, das Pahl und Pellart dazu brachte, ihre Aktion ins Leben zu rufen. Die Arbeit der Tafel umfasst aber in Corona-Zeiten weitaus mehr. 65 Ehrenamtliche seien derzeit beschäftigt, berichtet Paczkowski – und das, obwohl sich einige aus dem Team im März zurückgezogen, weil sie Risikogruppen angehören. Doch neue Helfer sind dazugekommen.

Kunden werden innerhalb von 15 Minuten bedient

Auch das Hygienekonzept verlangt den Mitarbeitern einiges ab. „Unser Ziel ist es, unsere Kunden innerhalb von 15 Minuten durchzuschleusen“, sagt Christine Schlicker. Die Eilveser Ortsbürgermeisterin gehört zu den ständigen Helferinnen und demonstriert den ausgeklügelten Ablauf auf Abstand im Gemeindehaus von St. Peter und Paul, in dem die Tafel seit Juni 2019 untergebracht ist. Die katholische Gemeinde hatte Unterschlupf gewährt, weil das Gemeindehaus der Johannes-Gemeinde neu gebaut wird. Sobald es fertig ist, zieht die Tafel wieder dorthin.

Fröhliche und engagierte Männerrunde: Die ehrenamtlichen Helfer stehen bereit, um den Tafel-Kunden Obst und Gemüse zu geben. Das geschieht im Freien, damit Abstände gewahrt werden können. Quelle: Beate Ney-Janßen

Im Gemeindesaal von St. Peter und Paul steht eine Frauenriege bereit, um Lebensmittel auszugeben, im Hinterhof hat eine Gruppe Männer sich für den nächsten Ansturm eingerichtet. „Wir wollten unsere Ausgabe entzerren“, sagt Paczkowski. Obst und Gemüse gibt es deshalb im Freien. Zu den neuen Anschaffungen im Sinne des Hygienekonzepts gehören die Pavillons, unter denen die Männer stehen. „Damit sie es dort auch bei Minusgraden gut aushalten, werden sie warm ausgestattet“, sagt die Tafel-Leiterin. Fleece-Jacken solle es noch geben, der dm-Markt in Neustadt habe warme Einlegesohlen für die Schuhe spendiert. Ins Geld gegangen sind auch Spender für Desinfektionsmittel.

Fehlende Absatzmärkte bescheren Lebensmittelspenden

Corona bringt der Tafel auch Vorteile. So kamen zuletzt zum Beispiel größere Lieferungen von Eiern an, die die Bio LeineLand Gesellschaft wegen des veränderten Kaufverhaltens angesichts des Lockdown nicht absetzen konnte. Von anderer Stelle kommt womöglich demnächst eine Spende von Puten aus ähnlichem Grund. Freude kommt bei der Tafel aber auch auf, wenn jemand zu viel Petersilie im eigenen Garten hat und deshalb 30 Sträußchen bindet.

Rewe-Kunden haben der Neustädter Tafel 666 Spendentüten spendiert. Quelle: Axel Schlicker

Mit Blick auf Weihnachten bitten darüber hinaus der Weltladen Neustadt und das Süße Kaufhaus darum, „ein Teil mehr“ zu kaufen, das dann den Kindern der Tafel-Kunden überreicht werden soll. Und in Neustadts Rewe-Markt haben Kunden 666 Tüten mit Lebensmitteln für die Tafel gekauft.

Die vielen guten Aktionen sollten aber niemanden davon abhalten, selbst zu spenden, meint Tafel-Leiterin Paczkowski. Aktuell fehlten in erster Linie frische Milchprodukte wie Milch, Käse, Joghurt und Wurst. Wer geben möchte, kann Ulla Paczkowski unter Telefon (0 50 32) 6 38 22 erreichen.

