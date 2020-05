Neustadt

Sie haben stellvertretend für alle Gastronomen in Neustadt Tische und Stühle auf den Platz vor der Sparkasse an der Marktstraße gestellt. Doris Krause, Jürgen Stach, Björn Penno und Franco Console möchten auf die Situation ihres Berufsstandes in Zeiten der Corona Krise aufmerksam machen. Die leeren Tische stehen im Regen, der notwendige Mindestabstand wird penibel eingehalten. Die Stimmung bei den Anwesenden ist gedrückt. Ein wenig Galgenhumor flackert auf, wenn Passanten nach dem Grund für den ungewohnten Sitzplatzüberschuss fragen.

Unsicherheit bleibt auch nach einer Öffnung

Krause, Betreiberin des Bistros Cest la Vie, bringt den aktuellen Wunsch der Unternehmer auf den Punkt: „Wir wünschen uns eine langfristige Perspektive für unsere Betriebe. Das ist es, was uns am meisten fehlt.“ Die grundsätzlich guten Nachrichten, nach denen Restaurants laut einem Vorschlag der Landesregierung ab 11. Mai öffnen können, helfen da nur bedingt. „Man muss sehen, mit was für Auflagen das verbunden ist“, sagt Krause.

Anzeige

Konkrete Informationen fehlen noch

Das Bistro und ähnliche Betriebe leben von einer lockeren Atmosphäre. Abstandsregeln und Beschränkungen würden dort auch nach einer Öffnung das Geschäft behindern, ist sie sich sicher. „Ich habe dieses Jahr schon abgeschrieben“, sagt Krause. Die Ausfälle ließen sich nicht mehr nachholen, und wie es kommt, wenn die Gaststätten wieder öffnen, sei eben ungewiss. Sie brauche bald konkrete Informationen, um sich entsprechend vorbereiten zu können.

Weitere HAZ+ Artikel

Letzter Öffnungstag war der 20. März

Seit gut sechs Wochen sind Bars, Kneipen und Restaurants in Deutschland komplett geschlossen. Am Freitag, 20. März, hatten Gastronomen das letzte Mal ihre Betriebe öffnen dürfen. Die ersten Einschränkungen gab es bereits vier Tage vorher. Seitdem versuchen viele Betreiber, sich mit Außerhausverkäufen über Wasser zu halten. Die Mitarbeiter sind in Kurzarbeit, die Aushilfen bleiben derzeit ganz ohne Beschäftigung. Bei den vier anwesenden Neustädtern betrifft die Krise mindestens 40 Menschen direkt, Putzkräfte nicht eingeschlossen. Die Lage sei bei den Kollegen überall ähnlich, sagen die Anwesenden.

Chefs kochen jetzt selbst

Für viele Unternehmer stehe jetzt absurderweise sogar Mehrarbeit auf dem Programm. „Wir übernehmen derzeit viele Arbeiten selbst, versuchen natürlich zu sparen, wo es geht“, sagt Penno vom Jedermanns. Mit dem Lieferbetrieb könne man gerade so die Kosten decken – mehr aber auch nicht. Wirtschaftsförderer Uwe Hemens sieht das ähnlich: „Die Maßnahmen der Regierung greifen, aber die Wirkung ist begrenzt. Es wird dringend Zeit, die Betriebe wieder zu öffnen, natürlich mit entsprechenden, vernünftigen Vorgaben zu den Themen Hygiene und Umgang.“

150 Liter Bier für den Müll

Stach musste sogar einiges entsorgen. „Ware, die ich natürlich lieber verkauft hätte“, sagt der ehemalige Bürgermeisterkandidat. Drei frisch angestochene Bierfässer habe er nicht mehr ausschenken können. Immerhin rund 150 Liter Bier. „Die werden jetzt abgeschrieben. Schade drum“, sagt Stach. Positiv beurteilen die Wirte die Kommunikation untereinander in der Neustädter Szene. „Wir tauschen uns jetzt wesentlich mehr aus als vor der Krise“, sagt Stach.

Neustädter stehen zu ihren Wirten

Lob gibt es von den Gastronomen für die Gäste: Die stünden loyal zu den Wirten. Viele nehmen die Gutscheinangebote wahr, und manch hohes Trinkgeld sei bei Außerhauslieferungen oder im To-go-Geschäft schon geflossen, berichten die Betreiber unisono und bedanken sich bei ihren Kunden. „Nun möchten wir gern wieder direkt für unsere Gäste arbeiten und uns auch damit für ihre Unterstützung bedanken“, sagt Console vom M35.

Lesen Sie auch

Von Mirko Bartels