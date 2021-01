Neustadts erste Ortsbürgermeisterin Uschi Baldauf stirbt mit 78 Jahren

Neustadt

Sie war in vieler Hinsicht eine Vorreiterin. Als erste Ortsbürgermeisterin der Neustädter Kernstadt überraschte Uschi Baldauf 1986 Zeitgenossen, die der Meinung waren, dieses Amt könne nur ein Mann ausfüllen. Vergangene Woche ist die CDU-Politikerin im Alter von 78 Jahren gestorben.

In die Politik war sie zunächst an der Seite ihres Mannes Michael Baldauf (1918-1997) eingestiegen, der für die CDU im Landtag saß. Doch sie habe rasch große Eigenständigkeit entwickelt und neben dem sehr konservativen Ehemann eine deutlich weltoffenere und liberalere Einstellung gelebt, berichten Weggefährten. Sie habe Warmherzigkeit und Scharfsinn vereint. Im Ortsrat sei sie immer auch den Argumenten der anderen Seite zugänglich gewesen, erinnert sich SPD-Mann Hans-Erich Hergt.

„Politik war einfach ihr Ding“

Als kluge und gute Rednerin hat sie vielfach überzeugt und gerne ihre Meinung kundgetan, wie sich Jürgen Schart ( CDU) erinnert, der Baldauf lange Zeit bei der Arbeit in der Senioren-Union begleitet hat. „Politik, das war einfach ihr Ding.“ Auch in der Frauen-Union war sie zuvor lange Zeit aktiv. In all ihren Engagements war sie immer freundlich und offen, zuverlässig und bereit, Ämter und die damit verbundene Arbeit zu übernehmen.

Neben Familie, Freunden und CDU-Parteifreunden trauern auch die Mitglieder des Vereins für internationale Beziehungen um die Neustädterin. Sie war Gründungsmitglied des Vereins und sprach ausgezeichnet Französisch. Auch dort übernahm sie in verschiedenen Vorstandsämtern Verantwortung und brachte sich aktiv in den Austausch mit der Partnergemeinde Le Ferté-Macé in der Normandie ein. „Die Völkerverständigung lag ihr am Herzen“, sagt der Vereinsvorsitzende Jean-Claude Cousin-Sauer.

Zuletzt hat sie sich sehr zurückgezogen, ein Augenleiden bereitete ihr Probleme. Uschi Baldauf starb am 5. Januar mit 78 Jahren. Anstelle von Blumengrüßen bitten Sabine, Angi und Claus Baldauf im Sinne ihrer Mutter um eine Spende für „ Brot für die Welt“.

Von Kathrin Götze