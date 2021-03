Schulungsräume, Werkstätten und eine Wäscherei: Das neue Feuerwehrzentrum an der Nienburger Straße in Neustadt ist ein Vorzeigeprojekt, dass nicht nur Platz für die Einsatzfahrzeuge bietet. Beim Rundgang am Donnerstag durfte die Öffentlichkeit noch nicht dabei sein – hier finden Sie Bilder aus dem 29 Millionen Euro teuren Neubau.