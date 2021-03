Neustadt

Zum Internationalen Frauentag am Montag, 8. März, hat der Neustädter Ortsverband der Grünen ein Video produziert. „Wir möchten Frauen darin bestärken, ihre Meinung und ihre Interessen lautstark zu vertreten“, erklärt Vorstandssprecherin Marie Zoey Wolters, die im Herbst für den Stadtrat kandidieren will. Vor allem während der Corona-Krise sei wieder deutlich geworden, wie viel Verantwortung Frauen tragen. „Sie halten den Laden am Laufen und sind Heldinnen des Alltags“, sagt Ricarda Lang aus dem Bundesvorstand der Grünen in dem Video. Gedankt würde ihnen aber nur wenig.

Info: Das Video ist ab Montag auf gruene-nrue.de und auf Instagram (@gruene_nrue) zu sehen.

„Tatsächlich geht es uns auch nicht darum, beklatscht zu werden. Uns als Neustädterinnen ist es wichtig, dass Menschen aller Geschlechter die besten Voraussetzungen bekommen, um Privates und Berufliches zu vereinen. Vor allem die Kinderbetreuung ist dafür ein wichtiger Baustein“, betont Grünen-Mitglied Jasmina Cortese.

Von Mario Moers