Neustädter Initiative unterstützt Volksbegehren zur Artenvielfalt

Neustadt

Sie wollen den Schutz von Tieren und Pflanzen vorantreiben: Eine Gruppe Neustädter setzt sich für ein Volksbegehren Artenvielfalt ein, für das dieser Tage landesweit Unterschriften gesammelt werden. Mehr Vielfalt in der Landwirtschaft, artenreiche Wiesen, naturnaher Wald, weniger Pestizide und mehr Ökolandbau sind Kernforderungen, die Initiatoren und Unterzeichner gern in einem Landesgesetz verankert sehen möchten. Die Landesregierung hat sich vor dem Start im März wenig begeistert gezeigt.

Organisationen beteiligen sich an Aktionsbündnis

In einer ersten Runde sind bis zum 13. November 25.000 Unterschriften notwendig, die dann bei der Landeswahlleiterin eingereicht werden. „Das ist nicht bloß eine Unterschriftensammlung, sondern ein echtes Volksbegehren mit politischen Auswirkungen“, betont Thomas Dietze, Sprecher des Neustädter Aktionsbündnisses. Zu diesem haben sich Umweltfreunde aus verschiedenen Bereichen zusammengefunden. Naturschutzbund ( Nabu), Anglerverein, Kirchengemeinden und allerhand andere Organisationen sind vertreten.

Anzeige

Die Unterschriften können in diesem Fall nicht über das Internet abgegeben werden, sondern sie müssen auf den speziellen Listen erscheinen, auf denen auch der gesamte Text des geforderten Gesetzes zur Sicherung der Artenvielfalt mit sieben eng beschriebenen Seiten abgedruckt ist.

Weitere HAZ+ Artikel

Harry Müller unterschreibt das Volksbegehren zum Artenschutz. Er legt in seinem Print Media Atelier auch Unterschriftenlisten aus. Quelle: Kathrin Götze

Unterschriftenlisten liegen in Geschäften aus

Auch Geschäftsleute unterstützen das Volksbegehren, indem sie die Unterschriftenlisten bei sich auslegen. Die Buchhandlungen Biermann und Frerk, der Eine-Welt-Laden und Rademachers Radshop in der Innenstadt, Frankie’s Store und Tommys Fahrradhus Im Heidland sowie das Printmedia-Atelier an der Wunstorfer Straße sind bereits für die Kernstadt gemeldet. In Bordenau sollen in Astrids Café Listen ausliegen.

Mit speziell beschilderten Fahrrädern weisen die Initiatoren auf die Orte hin, an denen Unterstützer unterschreiben können. „Ich wünsche mir, dass wir auch in den Dörfern noch weitere feste Unterschriftenlisten auslegen können“, sagt Dietze. Gemeinsam mit den befreundeten Musikern Kai Steffen und Ingo Lühring hat er auch ein Youtube-Video aufgenommen, das die Aktion bewirbt.

Auch der Neustädter Biologe und Grünen-Politiker Dirk Hermann zählt zum Aktionsbündnis. Das Artensterben sei ein drängendes Problem, sagt er beim Auftakttreffen am Donnerstag. Dafür gebe es weltweit Beispiele, auch in Niedersachsen, wo Kiebitz, Uferschnepfe, Bekassine oder Feuersalamander vom Aussterben bedroht sind – und mit ihnen laut den Initiatoren rund die Hälfte der 11.000 heimischen Tier- und Pflanzenarten. Ihnen gingen Lebensräume und -grundlagen verloren.

Dirk Hermann (vorn) und Thomas Dietze gehören zur Initiative, die das Volksbegehren Artenvielfalt in Neustadt vorantreibt. Quelle: Kathrin Götze

Kooperationen mit der Landwirtschaft erwünscht

Wie so oft in aktuellen Umweltschutzdiskussionen ist vielfach auch die Landwirtschaft betroffen. Die Initiatoren wollen Kooperationen mit Landwirten suchen und sich für entsprechende Ausgleichzulagen und Erschwerniszulagen einsetzen, etwa bei Verzicht auf Düngemittel und Pestizide oder wenn Gewässerrandstreifen unbestellt bleiben. „Es ist wichtig, dass die verschiedenen Schutzflächen vernetzt sind, damit sich etwa Insekten dort bewegen können“, sagt Hermann. „Aber das können wir nicht nur den Landwirten aufbürden, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.“

Für das Volksbegehren sind 610.000 Unterzeichner nötig. „Wenn das klappt, kann die Landesregierung das Gesetz entweder selbst auf den Weg bringen oder noch eine Volksbefragung zum Thema starten“, sagt Hermann. In Bayern habe es mit dem Artenschutz-Paket „Rettet die Bienen“ ja schon mal geklappt.

Wer selbst Unterschriftenlisten auslegen will, kann sie auf der Homepage des Volksbegehrens unter www.artenvielfalt-niedersachsen.jetzt bestellen. Dort gibt es auch weitere Informationen zu der Initiative.

Von Kathrin Götze