Neustädter Land

Zu Pfingsten feiern die christlichen Kirchen die Ausgießung des Heiligen Geistes, der Grenzen überwindet und Verständigung bewirkt. Viele Gemeinden im Stadtgebiet bieten trotz Corona-Einschränkungen Gottesdienste zu diesem Fest an. Insbesondere der Nordkreis ist aktiv.

Autogottesdienst in Esperke

Die Kirchengemeinde Niedernstöcken und Kapellengemeinde Esperke laden für Sonntag, 23. Mai, 11.15 Uhr, zu einem Pfingstgottesdienst an der Gorgoniuskirche in Niedernstöcken ein. Bei schlechtem Wetter wird die Andacht in die Kirche verlegt. Für Pfingstmontag ist ein Autogottesdienst am Schafstall in Esperke ab 11.15 Uhr geplant. Hier bitten die Veranstalter um eine Anmeldung. Interessierte können sich bei Gundis Holzbrecher unter Telefon (0151) 41244080 oder bei Jens Ostrominski-Gardlo, Telefon (0157) 34724688 melden.

Kirchen-Traktor fährt wieder los

Der Kirchen-Trecker der Kirchengemeinde Helstorf macht sich am Pfingstsonntag wieder auf den Weg, um in allen sieben Dörfern einen kurzen Gottesdienst zu halten, einschließlich Glockenklang: um 10 Uhr in Luttmersen am Transformator, um 11 Uhr in Helstorf, an der Straße Am Waldrand (Wendehammer), um 12 Uhr in Abbensen, Dorfgemeinschaftshaus, um 13 Uhr in Duden-/Rodenbostel, Dorfgemeinschaftshaus, um 14 Uhr in Vesbeck, Wassermühle, und um 15 Uhr am alten Spritzenhaus in Warmeloh.

Mühlengottesdienst ohne Mühlenfest

Obwohl aufgrund der Corona-Pandemie das Mühlenfest zum zweiten Mal ausfallen muss, wird der traditionelle Pfingstmontags-Gottesdienst an der Vesbecker Wassermühle wiederum stattfinden. Pastor Jens Rake gestaltet den Gottesdienst gemeinsam mit dem Kammerchor Neustädter Land unter der Leitung von Jan Katzschke und dem Posaunenchor Helstorf unter der Leitung von Olaf Metterhausen. Beginn ist um 10 Uhr.

Klezmermusik erklingt im Pfarrgarten Mariensee

Die Gemeinde in Mariensee lädt für Pfingstsonntag, 18 Uhr, zu einem musikalischen Abendgottesdienst in den Pfarrgarten Mariensee, Höltystraße 7, ein. Musizieren werden die Mitglieder des Klezmerensembles Cladatje. Die Musiker spielten traditionelle Klezmer-Musik aus Osteuropa und begeisterten mit großer Spielfreude und Humor, heißt es von den Veranstaltern. Die Ansprache hält Pastorin Christina Norzel-Weiß. Für die Besucher stehen im Garten Klappstühle zur Verfügung. Bei schlechtem Wetter wird der Gottesdienst in die Klosterkirche verlegt. Besucher können an der Straße Zum Duvenwinkel parken. Für den Gottesdienst gelten die aktuellen Abstands- und Hygieneregeln.

In Mandelsloh geht es um Superkräfte

Die Kirchengemeinde St. Osdag in Mandelsloh plant für Sonnabend, 22. Mai, ab 18 Uhr in ihrer Kirche einen Gottesdienst rund um das Thema Superkräfte. Das Angebot richtet sich an junge und junggebliebene Menschen. Für den Abend sind moderne Musik, der aktuellen Corona-Situation angepasste Aktionen und eine Predigt geplant. Es gelten die aktuellen Auflagen. Pfingstsonntag gibt es in Mandelsloh keinen Gottesdienst. Am Pfingstmontag ab 10 Uhr hält Pastor Christian Steinmeier einen Gottesdienst an der Wassermühle in Laderholz.

Von Mirko Bartels