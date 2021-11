Neustadt

Gut gefüllte Auftragsbücher wegen des Glasfaserausbaus, frischer Wind in der Geschäftsführung und ein neuer Anbau am Firmensitz in der Leinstraße: Das Geschäft der Rohr- und Erdleitungsbauer der Firma R+E Todtenhaupt läuft gut. Mit einem Jahresumsatz im „unteren zweistelligen“ Millionenbereich und etwa 100 Mitarbeitern gehört der Mittelständler seit beinahe fünf Jahrzehnten zu den festen Größen der Neustädter Wirtschaft.

Dabei lagen die Baustellen des Unternehmens von der Leinstraße vorwiegend in anderen Teilen der Region Hannover. Mit dem Start des Glasfaserausbaus hat sich das jedoch geändert. Seit dem Sommer legen R+E-Mitarbeiter parallel die Leitungen für das schnelle Internet in Bordenau und Otternhagen – Straße für Straße, bis die ganze Ortschaft angeschlossen ist. Seitdem sieht man die Baukolonnen der Todtenhaupt-Mitarbeiter mit ihren orangefarbigen Jacken und Fahrzeugen wieder häufiger in Neustadt.

Das Büroteam des Rohr- und Erdleitungsbauers R+E Todtenhaupt vor dem Firmensitz an der Leinstraße: Joachim Wolters (Geschäftsführer, von links), Hauke Wolters (Geschäftsführer), Matthias Klotz (Bauleiter), Cordula Möser (Sekretariat), Nadja Larsen (kaufmännische Sachbearbeitung), Teresa Wolter (Projektleiterin), Melanie Kreye (kaufmännische Teamleitung), Lara Maaß (kaufmännische Auszubildende im zweiten Lehrjahr), Tim Arand (Bauleiter), Andreas Becker (Bauleiter), Felix Schneider (Bauleiter), Michael Freier (Bauleiter), Andreas Beckmann (Bauleiter) und Harald Vogel (Bauleiter). Quelle: privat

Etwa ein bis anderthalb Jahre wird die Erschließung in Bordenau voraussichtlich dauern. Die Rohrleitungsbauer von der Leinstraße profitieren dabei auch von dem Engagement der Stadtwerke. Deren Internet-Marke Rasannnt wirbt damit, die Investitionen und Erlöse aus dem Geschäft mit dem schnellen Netz in der Kommune zu halten. Die Rückkehr der Firma Todtenhaupt nach Neustadt ist ein Beispiel, wie sich diese Strategie auf die heimische Wirtschaft auswirkt.

Telekommunikation wird wichtiger

R+E-Todtenhaupt-Mitarbeiter Daniel Schiffner zeigt einen Strang Glasfaserkabel. Insgesamt befinden sich zwölf farbig markierte Leerröhrchen in einem orangefarbigen Verteilerkabel. Pro Hausanschluss wird ein Leerrohr abgezweigt, in das anschließend die eigentliche Glasfaser eingeblasen wird. Quelle: Mario Moers

„Glasfaser hat sich für uns zu einem wichtigen Arbeitsfeld entwickelt“, sagt Joachim Wolters. „Auch wenn es insgesamt nur 10 Prozent unserer gesamten Arbeit ausmacht, wird es auch in Zukunft wichtig bleiben.“ Der 62-jährige Bauingenieur ist einer von drei Geschäftsführern. Seit Juni gehört auch sein Sohn Hauke Wolters (33, Schweißfachingenieur) der Firmenleitung an, neben Namensträger Bert Todtenhaupt. „Wir haben in diesem Jahr zusätzliche Geräte angeschafft, um künftig mehr Glasfaserkolonnen einsetzen zu können“, berichtet Wolters.

1973 aus einer alteingesessenen, damals noch kleineren Baufirma hervorgegangen, war das R+E-Kerngeschäft bis in die Neunzigerjahre das Verlegen von Gas und Wasserleitungen für die hiesigen Versorger Hastra und Landesgas. Als die nach der Jahrtausendwende in der überregional tätigen E.ON Avacon AG aufgingen, verlagerte sich auch der Aktionsradius und der Einsatzbereich der Neustädter Tiefbauer. Jetzt wurden auch Strom- und Telekommunikationsleitungen gezogen. Rahmenverträge mit E.ON Avacon bescheren dem Unternehmen seitdem langfristig verlässliche Aufträge in und um Gehrden, Sarstedt und Burgwedel. Seit etwa drei Jahren gehört auch das Glasfasergeschäft zum Portfolio.

Fachkräfte-Offensive

Fachkräfte-Offensive: R+E-Todtenhaupt-Mitarbeiter Daniel Schiffner steht vor einem Transporter mit seinem Porträt. Die Rohrverleger aus Neustadt wollen sichtbarer werden, auch um neue Mitarbeiter zu gewinnen. Quelle: Mario Moers

Die neue Technik erfordert nicht nur neue Geräte, sondern vor allem Fachkräfte, und dies aus vielen Bereichen. Denn auf das Verlegen der Leitungen folgt der Anschluss an die Verteilerkästen und bis in die Häuser, ebenfalls durch R+E. „Nach der Baukolonne kommt eine Spezialtruppe für die Anschlüsse“, sagt Michael Freier, Bauleiter in Bordenau. Jüngst hat die Geschäftsführung eine Mitarbeiterin eingestellt, die sich außer der Digitalisierung im Unternehmen mit einem Schwerpunkt um die Öffentlichkeitsarbeit und Rekrutierung neuer Mitarbeiter und Azubis kümmert. „An der Stelle mussten wir besser werden“, sagt Joachim Wolters – vielleicht auch mit Blick auf die aufwendigen und erfolgreichen Rekrutierungsoffensiven anderer Neustädter Baubetriebe und Handwerksunternehmen. So hatte etwa der Malerbetrieb Temps im Jahr 2016 ein eigenes Ausbildungszentrum eröffnet, und Dachdecker Hanebutt beschäftigt pädagogische Mitarbeiter, die dem Nachwuchs in allen Bereichen der Ausbildung zur Seite stehen. Und das sind nur zwei Beispiele.

An der Leinstraße hat die Firma R+E Todtenhaupt eine eigene Schlosserei für die Geräte- und Fahrzeugwartung. Hier arbeiten Mirko Weis (von links), Anne Matthias und Stephan von Böllen. Quelle: Mario Moers

Seit einigen Monaten präsentieren sich auch die Leitungsbauer in den sozialen Netzwerken, verstärken ihr Engagement auf Berufsmessen und die Außendarstellung. Auf den Transportern prangen seitdem die freundlichen Porträts der Mitarbeiter. „Jeder der wollte, konnte sein Bild auf sein Fahrzeug bekommen“, betont Freier. „Komm vorbei! Wir bilden aus!“, wirbt ein Post auf Instagram. Die Website des Unternehmens leitet Besucher mit einem Klick zur Schnellbewerbung. Gesucht werden Mitarbeiter für alle möglichen Bereiche: Bauhelfer im Tiefbau, Baggerfahrer, Schweißer, Straßenbauer, Elektriker. Die Liste ist lang, die Botschaft eindeutig: Jeder, der sich vorstellen kann, in dem Bereich zu arbeiten, soll sich melden. „Wir sind immer auf der Suche nach guten, motivierten Mitarbeitern“, sagt Joachim Wolters.

Von Mario Moers