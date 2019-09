Neustadt

Die drei Schulzentren in der Kernstadt wollen ihre Zusammenarbeit zukünftig noch weiter ausbauen, um Gymnasialschülern eine bessere Orientierung zu geben und den späteren Weg in den Berufsalltag zu erleichtern. „Wir haben in Neustadt eine besondere Schullandschaft. Diese Möglichkeit sollten wir nutzen“, sagt...