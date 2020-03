Neustadt

Bei der Neustädter Tischlerei Strecker stehen im Moment die Maschinen nicht still. Gesägt wird dort aber nur wenig Holz: Acrylglas ist das Material der Stunde. Der Betrieb im Gewerbegebiet fertigt Schutzscheiben für Apotheken und Supermärkte an. Der sogenannte Spuckschutz hat Hochkonjunktur in Zeiten des Coronavirus und sorgt bei der Tischlerei im Moment für genug Arbeit in Zeiten der Krise.

Angefangen hat es bei Apotheken

„ Mitte März haben wir erstmals für einen Apotheker aus Hannover solch einen Schutz gebaut“, sagt Dennis Strecker. Der wollte Mitarbeiterinnen und Kunden vor einer Tröpfcheninfektion schützen. Der Kontakt sei damals über seinen Vater Hartmut entstanden, sagt Strecker. Schnell habe man die notwendigen Maße ermittelt, die individuelle, durchsichtige Wand zum Schutz der Mitarbeiter angefertigt und aufgestellt. „Jeder Schutz ist quasi eine Einzelanfertigung, denn kein Verkaufstresen gleicht dem anderen“, sagt Strecker. Weitere Apotheker orderten zeitnah entsprechende Acrylglasscheiben zum Schutz ihrer Mitarbeiter – darunter auch einige aus Neustadt.

Fertigung auch für Supermärkte

Richtig Fahrt aufgenommen hat die Arbeit mit dem durchsichtigen Kunststoff in der vergangenen Woche. Nachdem in vielen Supermarktfilialen Abstandsmarkierungen und weitere Sicherheitsmaßnahmen Einzug hielten, stieg dort zeitgleich die Nachfrage nach Schutz für die Mitarbeiter. „In der vergangenen Woche haben wir an nur zwei Tagen rund 400 Quadratmeter Plexiglas verarbeitet und montiert“, sagt Strecker. Ein Discounter hatte gleich für mehrere Filialen in ganz Niedersachsen bei dem Neustädter Unternehmen geordert.

Aktuell arbeiten die Mitarbeiter in der Werkstatt schon an Zuschnitten für die nächste Supermarktkette. 300 Quadratmeter Polymethylmethacrylat, so der chemische Name des Kunststoffs, gilt es zuzuschneiden. Am Dienstag haben Dennis und Hartmut Strecker gemeinsam mit ihrem Mitarbeiter Jörg Zindler beim Rewe-Markt an der Wunstorfer Straße mit der Montage begonnen. Letzte Arbeiten gibt es dabei direkt in den Filialen zu tun. Die Ausschnitte zum Durchreichen des Geldes können erst direkt vor Ort in das Plexiglas geschnitten werden.

Mit Spuckschutzwänden aus Acrylglas sollen Mitarbeiter des Rewe-Marktes in Neustadt vor den Tröpfcheninfektionen besser geschützt werden. Quelle: Mirko Bartels

Spuckschutz kompensiert Ausfälle ein wenig

„Für uns ist diese Nische eine Möglichkeit, Teile unserer Ausfälle beim Messe-Geschäft abzufedern“, sagt Dennis Strecker. Für die 18 Mitarbeiter habe man bereits Mitte März Kurzarbeit angemeldet. „Nutzen mussten wir diese Möglichkeit bislang noch nicht“, sagt Strecker.

Lesen Sie auch:

Von Mirko Bartels