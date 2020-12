Neustädter Land

So gut, wie in diesem Jahr, konnte man selten eine Geburt im Stall nachfühlen. Fast jede Gemeinde hatte eine Lösung gefunden, Weihnachten mit Abstandsregeln und oft außerhalb der Kirche zu feiern. Neustadts Gläubige feierten beim ökumenische Familiengottesdienst neben dem Gebäude der Liebfrauenkirche. Die Krippenspieler schauten nach Osten, die Gläubigen standen in aufgezeichneten Abstands-Quadraten auf dem Marktplatz. Alles war etwas anders als gewohnt und trotzdem weihnachtlich. Ein Nebeneffekt des Perspektivwechsels: Der Dresscode an Weihnachten 2020 war eher wetterfest denn edel. Mit Organisationstalent und Einfallsreichtum bewiesen die Gemeinden, dass Gottesdienst auch außerhalb der Kirche funktioniert.

Zur Galerie Trotz Kälte und Wind feiern die Christen im Neustädter Land Weihnachtsgottesdienst. Dabei findet jede Gemeinde ihre eigene Ausdrucksform.

Esperke feierte am Schafstall

Wer geschützt sitzen wollte, nahm am Autogottesdienst vor dem Esperker Schafstall teil. Nur Pastor Jan Mondorf und der Pianist froren während der Christmette. „Die war international“, berichtet der Organisator der Kapellengemeinde, Jens-Ostrominski-Gardlo, mit einem Augenzwinkern. Auch trans-leinische Besucher fuhren vor. Besucher aus Hagen, Dudensen und Neustadt wurden gesichtet und hatten freien Blick vom beleuchteten Kreuz bis zur Kanzel. Auch hier haben Ehrenamtliche wie Norbert Buchbach, Silke Gardlo Gundis und Rudi Holzbrecher, Karin Niemeyer und Hans-Ulrich Zwitters mit angepackt. „Das ist nicht selbstverständlich, dass die Leute am 24. Dezember ihren Tag mit Auf- und Abbau der Gottesdienstbühne zubringen“, fand Ostrominski-Gardlo. Dank Otto Brakhan gab es sogar einen Weihnachtsbaum.

Mit Hocker zur Marienseer Weihnachtsvesper

Auch Mariensees Pastorin Christina Norzel-Weiß zelebrierte die traditionsreiche Musikalische Weihnachtsvesper am Abend des zweiten Weihnachtstages mit Gesang, Musik und Andacht. Unter dem Motto „Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden“ traten Sopranistin Inga Krause, Freya Müller (Alt), Tenor Simon Jass und Johannes Schwarz (Bass) mit dem Pianisten Martin Kohlmann und Cellisten Fernando Mansilla auf einer fix gezimmerten Holzbühne neben der Klosterkirche auf.

Die Besucher verteilten sich auf der Wiese und hatten Pastorin, Singende und die innen gold-schimmernde Klosterkirche im Blick. Künstler und Gläubige trotzten dabei drei Grad Celsius und aufkommendem Orkan. Damit die Hände nicht kalt wurden, gab es neben Programmzetteln auch Handwärmer in Elchform. Sabine Thiele hatte sich vorausschauend ihren Hocker mitgebracht und konnte die wundervolle musikalische Darbietung sogar im Sitzen genießen.

Von Patricia Chadde