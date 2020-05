Hannover/Braunschweig

Katrin Ballnus wird die neue Leiterin der Staatsanwaltschaft Hannover. Die 53-Jährige stammt gebürtig aus Neustadt am Rübenberge, momentan führt sie die Geschäfte in Niedersachsens zweitgrößter Strafverfolgungsbehörde in Braunschweig. Der Führungswechsel findet Mitte Juli statt. Hannovers vorheriger Chefankläger Henning Meier hatte sich bereits Anfang Mai mit 66 Jahren in den Ruhestand verabschiedet.

Katrin Ballnus (53) übernimmt Mitte Juli die Geschäfte der Staatsanwaltschaft Hannover. Quelle: Staatsanwaltschaft Braunschweig

Anzeige

Laut Hans-Christian Rümke, Sprecher des niedersächsischen Justizministeriums, ist Ballnus „bestens mit der Organisation und Verwaltung“ einer Behörde vertraut. Hannovers Staatsanwaltschaft ist mit rund 350 Mitarbeitern die größte des Landes. Die gebürtige Neustädterin begann 1989 ihr Jurastudium und machte unter anderem von 1997 bis 1998 bei der Staatsanwaltschaft II in Berlin Station. Darüber hinaus arbeitete sie zwei Jahre lang als Proberichterin am Oberlandesgericht in Celle (1998–2000), danach begann ab 2005 ihre jahrelange Tätigkeit bei der Generalstaatsanwaltschaft Celle, deren stellvertretende Leiterin sie 2012 wurde.

Weitere HAZ+ Artikel

Rückkehr in die alte Heimat

Seit November 2015 ist Ballnus die Chefin der Staatsanwaltschaft Braunschweig. Nach Rümkes Angaben hatte sie sich selbst auf den frei gewordenen Posten in Hannover beworben. „Da sie bereits eine recht große Staatsanwaltschaft geleitet hat, lag die Ernennung nicht so fern“, sagt der Ministeriumssprecher. Die 53-Jährige ist verheiratet und hat zwei Kinder. Wann genau sie Mitte Juli die Amtsgeschäfte in ihrer alten Heimat übernimmt, steht noch nicht fest. Ihr Vorgänger Meier hatte die Behörde seit 2016 geleitet, interimsweise macht dies derzeit Oberstaatsanwalt Clemens Eimterbäumer.

Lesen Sie auch

Von Peer Hellerling