Niedernstöcken

Der Giebel des reetgedeckten Fachwerkhauses an der Hammersteinstraße 3 verrät, dass Johann Dettmering das Gebäude im Jahr 1740 errichtete – also rund hundert Jahre nach Ende des 30-jährigen Krieges. Seit 30 Jahren ist das Gelände Teil des Friedenshofes. Den zehn erwachsenen Bewohnern sind Gemeinschaft, Rituale und ein friedliches Miteinander wichtig. Vier Kinder zählen ebenfalls zur Gruppe, die am Sonnabend zum Tag der offenen Tür eingeladen hatte.

Früher kamen Nachbarn, inzwischen kommen Städter

Die Gastgeber bieten Sitzgelegenheiten im weitläufigen Garten. Es gibt jede Menge Kuchen, darunter selbstverständlich eine vegane Variante. „Das enorme Interesse hat uns erstaunt“, sagt Bärbel Peters vom Friedenshof und wirkt erfreut. Vor drei Jahrzehnten schauten vor allem Niedernstöckener und Menschen aus benachbarten Ortschaften vorbei. Inzwischen ist der Internetauftritt des Friedenshofes unter friedenshof.org weltweit zu betrachten. Die rund 50 Besucher am Wochenende hatten oft eine weite Anfahrt. „Es kamen Interessierte aus Bremen, Hameln, Springe, Hamburg, Potsdam und Hannover“, berichtet Karsten Peters.

Der Neubau von 2007 liegt an der Nordseite des Friedenhof-Gartens. Zehn Erwachsene und vier Kinder leben aktuell auf dem Gelände. Quelle: Friedenshof

Die Suche nach anderen Lebensformen treibe immer häufiger schon Schulabgänger um, erzählt Friedenshof-Bewohner Jan Michael Erdmann. Die jungen Menschen interessieren sich für das Leben in einer Gemeinschaft. Als sogenannte Wwoofer können sie es ausprobieren. Wwoofer ist die Bezeichnung eines internationalen Netzwerks, das Menschen zusammenbringt, die den naturverbundenen Lebensstil auf organischen Biohöfen kennenlernen wollen. Auch wenn der Verein heute noch den ursprünglichen Namen Friedenshof Kommunität trägt, distanziert man sich von dem Label „Kommune“. Zu plakativ und von gestern scheint er den Bewohnerinnen und Bewohnern heute. „Wir sind eine kleine spirituelle Gemeinschaft, orientiert an den Idealen und Werten der Arche nach Lanza del Vasto, inspiriert von Thich Nhat Hanh und LehrerInnen anderer Traditionen“, heißt es auf der Website der Gemeinschaft.

Gemeinsame Kasse Die alternative Lebensgemeinschaft führt einen gemeinsamen Haushalt. Das betrifft auch die Finanzen. Bewohner die bereits aus dem Berufsleben ausgeschieden sind, zahlen ihre Rente in die Haushaltskasse. Ein Physiotherapeut der auf dem Friedenshof praktiziert, seine Einnahmen. Darüber hinaus erwirtschaftet die Gemeinschaft Einnahmen mit dem angeschlossenen Biolandhof. Dessen Ernte wird unter anderem in Gemüsekisten vertrieben. Auf dem Friedenshof finden auch Gesundheits- und andere Kurse und Bildungsangebote statt.

Gehört man schließlich fest zur Gruppe des Friedenshofes, ist das mit einer hohen Verbindlichkeit verknüpft. Es gibt eine gemeinsame Kasse und einen gemeinsamen Tagesablauf, der mit einer Meditation um 7.30 Uhr beginnen kann. In jedem Fall startet er mit einem gemeinsamen Frühstück um 8 Uhr. Vor dem Mittagessen kann ab 12.30 Uhr wieder eine halbe Stunde meditiert werden. Die fleischlose Ernährung setzt sich beim Mittagessen fort. Es wird von den Bewohnern im Wechsel zubereitet und wird um 13 Uhr gemeinsam eingenommen. Nach dem Abendessen klingt der Tagesablauf um 19 Uhr mit einem Innehalten am Feuer aus. Es wird ein inspirierender Gebetstext verlesen, der sich mit der transformativen Kraft des offenen Feuers widmet.

Neue Formen der Landschaftspflege werden erprobt

Auf dem Biolandhof werden neue Lebensformen, aber auch auch neue Formen der Landschaftspflege ausprobiert. Es gibt einen Hausgarten, der sich an die Kultur von Kloster und Bauerngarten anlehnt. Er ist ganz klassisch von einer Buchsbaumhecke umsäumt. Mehrere Inseln mit Wildblumen sind über das Gelände an der Hammersteinstraße 3 verteilt. Die Bewohnern imkern und achten auf Insektenschutz. Mit Erfolg, wie der Blick in Gewächshäuser und Gemüsegarten zeigt.

Zudem gehört ein rund 2,5 Hektar großes Gelände in der Leineniederung zur Gemeinschaft des Friedenshofes. Hier stehen Obstbäume, doch die Fläche wird derzeit nicht komplett bewirtschaftet, sondern soll in einen Heckengarten umgewandelt werden. Walnussbaum, Haselnusssträucher und eine Streuobstwiese tragen ebenfalls zur Selbstversorgung bei. Was die Gemeinschaft nicht frisch verbraucht, wird eingefroren, anderes eingeweckt. Aus 13 Kilo Gemüse kocht Bärbel Peters beispielsweise ein Ketchup namens „Wintersonne“, welches in der kalten Jahreszeit die Alternative zu frischen Tomaten bildet. „Die kaufen wir nicht dazu“, berichtet die Sozialpädagogin, die ihre Rente in die Gemeinschaftskasse einzahlt. Der Maschinenbauingenieur, der ebenfalls Mitglied der Gemeinschaft ist, hat unlängst eine Solartrocknung entwickelt, so dass auch erfolgreich gedörrt werden kann. So steht eine weitere Möglichkeit der Konservierung zur Verfügung.

Dialog und Supervision

„Unser Alltag ist lebendig und abwechslungsreich“, erzählt Kunsttherapeut Jan Michael Erdmann. Das Miteinander erfordere aber auch viel Zeit für gemeinsame Gespräche. So ist die Gruppe seit drei Jahren im Dialog über die künftige Heizform. Ob man mit Holzscheiten oder Holzschnitzeln heizt, ist noch nicht entschieden. Dreimal jährlich wird Supervision genutzt. Auch sonst ist man hier offen und gibt der eigenen Kreativität großen Raum. Malen, singen und tanzen werden in den Tagesablauf integriert. Außenstehende können Malkurse buchen und sogar eine Maltherapie machen, allerdings als Selbstzahler. Auch in der Erwachsenenbildung sind die Mitglieder des Friedenshofes aktiv und erleben gerade ein wachsendes Interesse. „Durch Corona kamen einige ins Nachdenken“, sagt Karsten Peters. Die Mitglieder des Friedenshofes litten nicht unter Einsamkeit, aber Gruppenleben und Verbindlichkeit bergen auch Herausforderungen.

Von Patricia Chadde