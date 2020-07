Steinhude/Mardorf

Mit scharfen Worten hat die Notgemeinschaft Steinhuder Meer kritisiert, wie die Region das Landschaftsschutzgebiet ( LSG) auf der Seefläche neu regeln will. In einer Pressemitteilung spricht der Vorsitzende Johannes Franke von einem „Wolf im Schafspelz“, weil jede Nutzung unter einen Genehmigungsvorbehalt gestellt werde. Damit werde faktisch aus der Wasserfläche ein Naturschutzgebiet.

In der Notgemeinschaft sind unterschiedliche Nutzer des Steinhuder Meeres zusammengeschlossen. Ihr Vorsitzender begrüßt, dass sich breiter Widerstand regt, und wirft der Region Hannover eine Salamitaktik vor. „Das Bekenntnis der Regionsdezernentin Christine Karasch zum Wassersport auf dem Steinhuder Meer anlässlich der letzten Steinhuder-Meer-Konferenz war angesichts der Inhalte des Verordnungsentwurfes eine Nebelkerze“, sagte er.

Franke kündigte an, dass die Notgemeinschaft gegen die Verordnung zum Landschaftsschutzgebiet klagen wird, wenn die Regionsversammlung sie so beschließt. Diesen Plan verfolgt sie auch für das schon beschlossene Naturschutzgebiet am Westufer. Über die eingereichte Klage zum Naturschutzgebiet Totes Moor am Ostufer hat das Oberverwaltungsgericht Lüneburg noch nicht entschieden.

Stadt kritisiert große Eile

Die Stadt hat unterdessen kritisiert, dass sie ihre Stellungnahme zur neuen LSG-Verordnung schon bis zum 5. August abgeben muss. Stadtbaurat Alexander Wollny hat am Donnerstag im Bauausschuss berichtet, dass sie sich erfolglos um eine Fristverlängerung bemüht hat. „Und das, wo man die alten und neuen Regeln erst in Ruhe vergleichen muss“, sagte er.

Nun will die Verwaltung zumindest schnell Kernpunkte zusammenstellen, die der Verwaltungsausschuss schon am Montag beschließen soll. Am Dienstag wollen auch die Ortsräte aus Steinhude und Großenheidorn intern zusammensitzen, um die Regionspläne zu diskutieren. „Es gibt eine erhebliche Aufregung“, sagte Steinhudes Ortsbürgermeister Wilhelm Bredthauer ( SPD).

Von Sven Sokoll