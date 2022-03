Neustadt

Das Gesundheitsamt der Region Hannover hat die ersten Lieferungen mit dem kürzlich zugelassenen proteinbasierten Impfstoff Novavax erhalten. Auch in Neustadt soll der Impfstoff in Kürze verabreicht werden.

Im Impfzentrum an der Hans-Böckler-Straße 65 in Neustadt ist dieser Impfstoff an drei Terminen in der Woche vom 7. bis zum 13. März erhältlich: Reguläre Öffnungszeiten sind am Dienstag, 8. März, und Mittwoch, 9. März, von 10 bis 16 Uhr. Ein Feierabend-Impftermin ist zusätzlich für Dienstag, 8. März, von 17.30 bis 21 Uhr geplant.

An diesen Terminen werde ausschließlich der Impfstoff Novavax verimpft, betont Stadtsprecherin Kathrin Kühling. Die Impfungen mit Biontech/Pfizer und Moderna finden an diesen Tagen nicht statt. Interessierte sollten, wenn möglich, die ausgefüllten Anamnese- und Einwilligungsbögen mitbringen. Diese finden sie auf der Seite des Robert-Koch-Instituts (RKI) oder auf der städtischen Internetseite auf www.neustadt-a-rbge.de/coronaimpfung.

Landkreis Nienburg bietet mehrere Termine an

Termine für Novavax-Impfungen in der Nienburger Impfstelle, Verdener Straße 16-18, laufen bereits ab Freitag, 4. März. Ohne Termin können sich Interessierte im Landkreis Nienburg ebenfalls schon bald mit Novavax impfen lassen.

Geimpft wird am Sonntag, 6. März, 11 bis 16 Uhr im Gemeindehaus Rodewald, Hauptstraße 38. Von 13 bis 16 Uhr geht es in der ehemaligen Cafeteria des Krankenhauses Stolzenau, Holzhäuser Weg 28, weiter, und von 13 bis 17 Uhr in der Nienburger Impfstelle. Am Montag, 7. März, sowie am Dienstag, 8. März, öffnet die Nienburger Impfstelle erneut für Interessierte ohne Termin, und zwar jeweils 8.30 bis 16.30 Uhr.

Von Kathrin Götze