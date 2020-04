Neustadt

„Sicherheit geht vor“, sagt der Vorsitzende von Neustadts Moscheegemeinde Mevlana Camii, Asim Demir. Der Ramadan werde deswegen aber nicht ausgesetzt – wenn er auch anders gefeiert werde als die Gemeinde es eigentlich kenne. Statt gemeinsamem Gebet und Fastenbrechen soll es Gebetsrufe vor der Moschee geben. Der Imam der Gemeinde, Hayre Caliyan, setzt wie Demir auf Sicherheit durch Kontaktbeschränkungen und so ruht auch in der Moschee das Gemeindeleben schon seit einigen Wochen. Wo sonst oft Menschen zusammenkommen, ob nun zu den fünf täglichen Gebetszeiten oder um im Versammlungsraum miteinander zu sein, ist es still.

„Wir posten viel auf Facebook“, sagt Demir. So komme das, was ansonsten in der Moschee geschehe, zu den Menschen. Caliyan hält zu den Familien außerdem Kontakt per Telefon. Sich nicht aus den Augen zu verlieren in der Corona-Krise und auch aktiv Hilfe anzubieten, steht für die beiden Männer im Vordergrund. Das helfe über diese Zeit, sagen sie.

Anzeige

Fastenmonat Ramadan beginnt am 23. April

So, wie die christlichen Gemeinden vor der Frage standen, wie Ostern ohne Gottesdienste gefeiert werden könne, so stellen sich die muslimischen Gemeinden derzeit die Frage, wie sie ihren Fastenmonat in diesem Jahr gestalten sollen. Schon bald, am Abend des 23. April, beginnt der Ramadan. Das allabendliche Essen in großer Runde nach Sonnenuntergang, wenn das Fasten gebrochen wird, fällt dann aus, sind sich die beiden Männer sicher. Und das vorhergehende gemeinsame Gebet ebenso. Zum Gebet aufrufen wollen sie aber dennoch und das nicht nur über die sozialen Medien, sondern öffentlich.

Weitere HAZ+ Artikel

Deswegen hat sich die Moschee-Gemeinde an Neustadts Bürgermeister Dominic Herbst gewandt mit der Anfrage, ob sie in den Wochen des Ramadans zum Zeitpunkt des Sonnenuntergangs vor der Moschee zu diesem Gebet rufen dürfen.

Stadt hat grünes Licht für Gebetsruf gegeben

Der Gebetsruf von drei Minuten Länge einmal täglich für die Zeit des Fastenmonats sei noch nicht einmal genehmigungspflichtig, teilt Neustadts Stadtsprecherin Nadine Schley mit. Schon deshalb habe die Stadt sofort grünes Licht gegeben. Die Zustimmung sei zudem für alle Moschee-Gemeinden in der Region Hannover gegeben worden. Neustadt sei also kein Einzelfall.

Michael Hagen, Superintendent im evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf, kann den Wunsch der Moschee-Gemeinde gut nachvollziehen. So wie die Christen seien auch die Muslime in der Ausübung ihrer Religion derzeit stark eingeschränkt, sagt er. Dann gehe man eben auch einmal ungewohntere Wege. Er habe Verständnis für den Wunsch und hoffe, dass der kurze Gebetsruf während des Ramadan in Neustadt allgemein akzeptiert werde. In Garbsen gab es dazu kürzlich Diskussionen.

Mit Lautsprecher und Mikrofon vor der Moschee-Tür

So werden nun an jedem Abend ab dem 23. April Lautsprecher vor die Tür gestellt und Imam Caliyan wird sich mit Mikrofon in der Hand auf die Stufen stellen, um den Gebetsruf erklingen zu lassen. Zu hören sein solle der Ruf trotz der Durchgangsstraße, an der die Moschee liegt, sagt Gemeindevorsteher Demir. Deswegen kämen die Lautsprecher zum Einsatz. So laut, dass es an Lärmbelästigung grenze, werde es aber nicht.

Nicht nur für die Muslime, sondern für alle Bürger wollen sie den Gebetsruf erschallen lassen, sagen die beiden Männer. Sie sehen ihn als eine Aufforderung, dafür zu beten, dass die Pandemie schnell vorübergeht und dass die Menschheit daraus lernt, mit mehr Respekt und Vorsicht miteinander umzugehen. Nach dem abendlichen Aufruf vor der Tür wird Caliyan sich wieder in die Moschee zurückziehen. Allein, ohne die vielen Gemeindemitglieder, die ihm in anderen Jahren dorthin folgten. Aber alle, die ihn gehört hätten, sagt er, könnten der Aufforderung zum Gebet folgen, wo immer sie sich auch aufhielten. Gebetet werden könne doch überall.

Lesen Sie auch

Von Beate Ney-Janßen