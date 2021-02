Neustadt

Ratssitzungen als Videokonferenz, nur Podium, Fraktionssprecher, Verwaltungs- und Pressevertreter im Saal: So hat Neustadt im Dezember seine erste Hybrid-Ratssitzung im Corona-Lockdown gestaltet. Weitere folgten im Januar und Februar. Doch nun hat die Kommunalaufsicht der Stadtverwaltung einen Rüffel erteilt und dringend geraten, die jeweils gefassten Beschlüsse zu wiederholen. Nur einen bestimmten Teil der Öffentlichkeit zuzulassen, widerspreche dem Öffentlichkeitsgrundsatz und könne dazu führen, dass Beschlüsse anfechtbar sind.

40 Beschlüsse müssen erneut gefasst werden

Betroffen sind rund 40 Beschlüsse, die der Rat in den vergangenen drei Sitzungen gefasst hat, darunter auch die Haushaltssatzung für das laufende Jahr. Ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung habe eine entsprechende Anfrage bereits Anfang Februar gestellt und die gleiche Auskunft erhalten, schreibt der Mitarbeiter der Kommunalaufsicht. Er könne nicht verstehen, dass die Stadt dennoch zwei Wochen später den im Dezember beschlossenen Haushalt zur Genehmigung vorgelegt habe.

Öffentlichkeitsgrundsatz ist elementar

Der Öffentlichkeitsgrundsatz gehöre „als elementarer Bestandteil des Demokratiegebots zu den wesentlichen Verfahrensvorschriften des Kommunalverfassungsrechts und ist auch unter Pandemiebedingungen grundsätzlich zu gewährleisten“, heißt es in dem Schreiben der Behörde weiter. Der Gesetzgeber habe im Paragrafen 182 der niedersächsischen Kommunalverfassung zugelassen, dass Ratsmitglieder zur Bewältigung einer epidemischen Lage per Videokonferenz an der Ratssitzung teilnehmen können. Die hybride Ratssitzung, wie sie Neustadt praktiziert, sei daher unstrittig, ebenso wie die Praxis, das Protokoll zu veröffentlichen, wenn die Öffentlichkeit nicht teilnehmen konnte.

Allerdings bestünden Zweifel, ob nicht im Sitzungssaal des Rathauses, in dem sonst regelmäßig die öffentlichen Sitzungen des vollzähligen Rates stattfinden, zumindest eine begrenzte Anzahl von Zuhörern teilnehmen könne, heißt es weiter. Das will die Stadtverwaltung nun umsetzen. Sie hatte bereits zuvor angekündigt, zu den Ratssitzungen jeweils bis zu fünf Zuschauer „nach Windhundprinzip“ zuzulassen. Üblicherweise drängen sich die Zuschauer ohnehin nur selten in den Ratssitzungen – das kommt nur bei äußerst umstrittenen Themen vor.

Zusätzliche Sitzung soll im März stattfinden

Zusätzlich zur regulären Ratssitzung am 4. März werde man eine weitere anberaumen, in der die 40 Tagesordnungspunkte noch einmal beraten und entschieden werden könnten, sagt Bürgermeister Dominic Herbst. Sicher müssten die Fraktionssprecher ihre Haushaltsreden nicht erneut halten, und man könne bei der Beratung auch sonst Zeit sparen, sodass das Pensum zu schaffen wäre, fügt er hinzu.

Er habe den Haushalt selbst bei der Behörde eingereicht und sei davon ausgegangen, dass während der rund sechs Wochen Bearbeitungszeit dort der nachgeholte Beschluss dann auch nachgereicht werden könnte, sagte Herbst noch, „das war vielleicht etwas voreilig“. Im Übrigen sei die Stadt eben auch eine der ersten Kommunen der Region gewesen, die mit den Hybridsitzungen politische Beschlüsse auch im Lockdown ermöglicht habe, sagt er noch, „dann kann es auch mal zu einem Fehler kommen.“

Livestream ist in Pattensen bereits erprobt

Auch eine Satzungsänderung, die ermöglicht, dass Zuschauer die Ratssitzungen auch online verfolgen könnten, sei aus seiner Sicht denkbar. Allerdings sind die Meinungen der Politiker dazu unterschiedlich. FDP-Sprecher Thomas Iseke hatte die Satzungsänderung bereits in der Ratsperiode vor 2016 angeregt. „Der damalige Rat beschloss dann, das dem nächsten Rat zu überlassen“, erinnert sich Herbst. Das gleiche habe der aktuelle Rat mit Blick auf die Kommunalwahl im September kürzlich erneut gesagt. Allerdings hatte auch die Stadtverwaltung kund getan, sie müsse noch offene Rechtsfragen dazu klären.

Technisch ist es jedenfalls möglich, Sitzungen direkt zu übertragen. Auch in der Region gibt es Beispiele: Der Rat der Stadt Pattensen etwa hat am Donnerstag, 25. Februar seine erste Hybridsitzung live gestreamt und positive Resonanz geerntet. „Wenn so ein Streaming ermöglicht, dass die Sitzung nicht für ewig abrufbar ist, sondern nur live verfolgt werden kann, könnte das vielleicht auch einige Bedenken von Ratsmitgliedern zerstreuen“, sagt Herbst.

Von Kathrin Götze