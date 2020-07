Neustadt

Neustadts Strandbar ist wieder geöffnet. Der Citybeach am Leineufer soll in diesem Jahr für die gesamte Ferienzeit sonnenhungrigen Neustädtern jene Urlaubsgefühle vermitteln, die bei vielen wegen der aktuellen Lage ausfallen mussten. Ein wenig abgekämpft, aber gut gelaunt ruft Gastronom Stephan Iseke zur zweiten Runde auf der Sandfläche an der Schlossstraße auf. „Man muss viel im Kopf haben, bevor es losgeht. Wenn die Bar erstmal läuft, wird es einfacher“, sagt er.

Stephan Iseke freut sich auf die nächsten sechs Wochen am Strand. Quelle: Mirko Bartels

Anzeige

Dabei galt es einiges rund um die besondere Situation in diesem Jahr zu bedenken: Die blauen Sonnenschirme, Liegestühle und Sitzsäcke müssen ebenso wie die Biertischgarnituren den geforderten Sicherheitsabstand zwischen den Gästen garantieren, der allgegenwärtige Spuckschutz in Plexiglas ziert die Cocktailbar.

Weitere HAZ+ Artikel

Zur Bestellung dienen Karten

Damit die Gäste vor dem Tresen nicht zu dicht stehen hat Iseke Topfpflanzen eingegraben – auf dem Sand halten andere Markierungen schlicht nicht. Das Getränkeangebot gibt es auf sogenannten Einmalkarten. Vorne Drinks – hinten Platz für die eigene Anschrift. Am Ende landen die Karten in einer Box und sollen so, im Falle eines Falles, die Infektionsketten nachvollziehbar machen.

Cocktailbar mit Plexiglas-Durchreiche: Das Corona-Virus fordert auch am Citybeach seinen Tribut Quelle: Mirko Bartels

Urlaubs-Ersatz am Neustädter Hafen

Die Gäste stören diese Besonderheiten nicht. „Das gehört eben in diesem Jahr dazu“, sind sich viele einig und „lieber so als gar nicht raus können“, heißt es bei ihnen. „Wir hatten für Mai einen Urlaub in Indonesien gebucht“, sagen Florian und Janina. Der sei ausgefallen. „Dafür haben wir unseren Garten auf links gedreht“, erzählt das junge Paar. Einen Teil ihrer freien Zeit wollen sie nun gern am Strand in Neustadt verbringen. „Vielleicht geht es noch ein paar Tage mit dem Auto weg. Die Niederlande oder Dänemark könnten wir uns vorstellen. Länder, in denen das Gesundheitssystem gut funktioniert, würden wir dieser Tage einer Fernreise vorziehen“, sagt Florian. Ansonsten könne man sich vor Ort auch gut entspannen.

Ana (von links), Malik und Franziska freuen sich auf die Gäste. Quelle: Mirko Bartels

Keine Angst vor Flugreisen

Für drei junge Frauen einige Tische weiter ist der City Beach nur Durchgangsstation auf dem Weg in die Sonne: Das Trio hat gerade Urlaub auf den Balearen gebucht. „ Mallorca ist nicht so weit weg und an den Ballermann wollten wir sowieso nicht“, sagt Laura. Die drei wollen in den Norden der Insel reisen, um 14 schöne Tage zu verbringen. Angst haben sie keine. „Wird schon alles klappen“, sind sie sich einig. Man müsse sich eben an die Auflagen halten. „Das müssen wir hier aber auch“, sagt Laura.

Das Programm bleibt spontan

Für die nächsten Wochen haben Iseke und seine Unterstützer vom Penthouse Neustadt und der Gastro-Kooperation Frittenhimmel einiges geplant: Rund um die Strandbar wird es dieses Jahr neben Bistro-Snacks und Getränken auch mehrere Veranstaltungen geben. „Wir haben Konzerte und ein Flunkyball-Turnier angedacht“, sagt Iseke. Die Termine müsse man spontan setzen. Richtig bunt soll es bei einem Lounge-Abend mit DJ Ole Brackmann werden: Dann wird der Strand besonders stimmungsvoll beleuchtet.

Von Mirko Bartels