Neustadt

Der Kernstadt-Ortsrat hat gewählt: Melanie Stoy (CDU) bleibt Ortsbürgermeisterin. Die 55-jährige Anwältin für Sozialrecht hatte das Amt vor rund einem Jahr übernommen, nachdem Vorgänger Johannes Laub aus beruflichen Gründen die Stadt verlassen hatte. Nun bestätigten die Kolleginnen und Kollegen sie, Konkurrent Matthias Rabe (SPD) hatte das Nachsehen. Sein Ortsratskollege Jonathan Krause hatte noch darauf hingewiesen, dass Rabe bei der Wahl die meisten persönlichen Stimmen bekommen hatte – er ist Feuerwehrmann und hat überdies als Praktiker mit großem Engagement bei der Bekämpfung der Rattenplage in der Innenstadt von sich reden gemacht.

Dass für Stoys Stellvertretung in der großen Ortschaft künftig zwei Personen zur Verfügung stehen sollten, legte der Ortsrat einstimmig fest. Für diese Posten setzten sich Willi Ostermann (UWG) und Marie Zoey Wolters (Grüne) in der geheimen Wahl durch – auch hier unterlag SPD-Kandidat Rabe.

Ortsbürgermeisterin Melanie Stoy (CDU, von rechts) stehen Marie Zoey Wolters (Grüne) und Willi Ostermann (UWG) als Stellvertreter zur Seite. Quelle: Kathrin Götze

Anwohner gegen Hinterbebauung am Hüttenplatz

Auch Sachpolitik gab es zu verhandeln: In einem weit fortgeschrittenen Bebauungsplanverfahren für eine Hinterbebauung am Hüttenplatz (Landwehr/Hüttendamm) meldeten sich erstmals Anwohner zu Wort. Drei von ihnen waren zur Sitzung erschienen und berichteten, zwei von sieben Anlegern der fraglichen Grundstücke hätten den Antrag gestellt – die übrigen fünf seien von der Stadtverwaltung über die Pläne bisher nicht benachrichtigt worden. Zumindest einigen von ihnen gefällt die Idee nicht. „Für uns fällt dann ein Sonnenplatz im Garten weg, den wir uns gerade schön eingerichtet haben“, sagte einer der Anlieger am Rand der Sitzung. Die SPD meldete daraufhin Beratungsbedarf an, die Entscheidung soll später folgen.

UWG fordert Sanierungsgutachten für Leinepark

Zusätzliche Wünsche zum Haushalt meldete Harald Wachsmuth für die UWG an. Er fordert ein Sanierungsgutachten für das Veranstaltungszentrum Leinepark und eine Machbarkeitsstudie für einen Radfahrer- und Fußgängertunnel am Bahnübergang Siemensstraße. Für Autofahrer ist dort eine Brücke in Planung, die jedoch im weiten Bogen vom Ausgangspunkt weg führt – ein zu großer Umweg insbesondere für Fußgänger, finden die Unabhängigen.

Überdies wollen sie eine Liste, auf der Sanierungsbedarf bei Turnhallen und Schulen in der Kernstadt sortiert wird und rufen ihre Forderung nach einer Untersuchung zur Reparatur der defekten Schleuse zwischen Kleiner Leine und Hauptarm in Erinnerung.

Heinz-Jürgen Richter bat für die CDU darum zu prüfen, ob Wirtschaftswege am Rand der westlichen Kernstadt für Fußgänger und Radfahrer hergerichtet werden könnten – er nannte die extrem holprige Verbindung von der Hans-Böckler-Straße Richtung Poggenhagen als Beispiel. Überdies vermisse er Fortschritt bei den Plänen, den Sportplatz von Wacker Neustadt ins Umfeld der KGS zu verlegen.

Ungewöhnliche Allianz zwischen SPD und AfD

Zur ersten Sitzung des Gremiums waren nur 14 der 15 Mitglieder anwesend, SPD-Vertreter Harald Baumann fehlte. Bei den geheimen Wahlen entfielen trotzdem jeweils vier statt der drei SPD-Stimmen auf Rabe – zur Fraktion gehören außer Rabe und Baumann noch Jonathan Krause und Mohamed Khaled. Die Lösung: Am Ausgang fragte Rabe auch AfD-Vertreter Volker vom Hofe, ob man noch gemeinsam ein Glas trinken wolle. Auf die Bemerkung, das sei ja eine ungewöhnliche Allianz zwischen SPD und AfD, antwortete vom Hofe: „Wir kennen uns ja schon länger.“

Von Kathrin Götze