Passanten können kostenlos in der Stadt surfen

Neustadt

Seit dieser Woche können Passanten der Marktstraße und Benutzer des ZOB-Neustadt kostenlos das WLAN nutzen und nach Herzenslust surfen. Gelungen ist dies nun dank der Zusammenarbeit mit dem hannoverschen Telefonanbieter htp und der Unterstützung des Stadtmarketingvereins, wie Wirtschaftsförderer Uwe Hemens sagt. An drei Stellen in der Fußgängerzone und am ZOB sind sogenannte Access-Points installiert worden. Ein zusätzlicher Repeater sorgt für eine noch bessere Abdeckung für den Kernbereich der Fußgängerzone. Über die elektrischen Geräte, können sich die Nutzer ab sofort kabellos ins Internet einwählen. Die Kosten für die Einrichtung und den Betrieb für die nächsten zwei Jahre trägt der Stadtmarketingverein.

Der freie Zugang sei ein „wichtiges Signal“ für die Kernstadt, sagt Thorsten Steen, Vorsitzender des Vereins. „Unsere Innenstadt wird dadurch immer attraktiver und lädt mehr zum Verweilen ein“, sagt er. Der offene Zugang ist unter der Bezeichnung „ HotSpot Neustadt“ im WLAN-Menü der Mobilgeräte zu finden.

Ziel ist die weitere Belebung der Innenstadt

Auch Wirtschaftsförderer Hemens erhofft sich durch das freie Netz eine weitere Belebung der Innenstadt. „Wir stärken damit die Aufenthaltsqualität“, meint er. Das übergeordnete Ziel sei es, vor allem jüngere Menschen an die City zu binden. Seinen Angaben zufolge ermöglicht htp den Nutzern, sich mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbits/s einzuwählen.

Hotspots sind ein zeitgemäßer Service

Der neue Service sei absolut zeitgemäß, und das Freischalten der Hotspots sei eine wichtige Form des Stadtmarketings. htp-Privatkundenleiter Mustafa Sancan glaubt ebenfalls, dass dieser Service dem Handel nutzt. Interessant sei solch eine Leistung auch für diejenigen, die nicht aktiv am Einkaufsprozess teilnehmen. Laut Sancan haben die Access-Points je nach Art des Handys eine Reichweite von etwa 500 Meter. Auch an die Jugend sei gedacht: Eine Kindersicherung ist eingebaut. „Wir arbeiten mit Contentfiltern, die das Surfen auf rechtswidrigen oder nicht jugendfreien Seiten verhindern“, erklärt Sancan.

Zurzeit gibt es keine Einschränkungen

Einschränkungen gibt es für das Netz erst einmal keine, erklärt Hemens. So stehe das offene Internet ohne Passwort jedermann in der Marktstraße und am ZOB unbegrenzt zur Verfügung. Man wolle die Akzeptanz und Nutzung testen. Anpassen und Nachsteuern könne man, falls notwendig, in den nächsten Monaten, sind sich die Beteiligten einig.

Schon jetzt gibt es nicht nur in vielen Geschäften der Innenstadt den kostenfreien WLAN-Zugang, auch in kommunalen Gebäuden ist das Surfen möglich.

Von Mirko Bartels