Neustadt

Neustadts Pfadfinder vom Stamm St. Peter und Paul haben einen neuen Mann an ihrer Spitze. Im Leitungstrio hat der 27-jährige Christian Keiter Wolfgang Winkler als Vorsitzenden abgelöst. Pfarrer Andreas Körner und Hans Höing bilden nun gemeinsam mit Keiter den sogenannten Stammesvorstand.

Jeden Tag eine gute Tat

„Wir helfen selbstverständlich auch alten Damen über die Straße“, sagt Keiter schmunzelnd zum Pfadfinderklischee. Das sei für ihn aber beileibe nicht alles, was die Arbeit des Stammes auszeichne. Auch wenn das Leitbild genau in diese Richtung gehe: Jeden Tag eine gute Tat. Daran wolle er die Jugendarbeit weiterhin ausrichten und somit fortführen, was Winkler in 22 Jahren als Vorsitzender getan hat. Vorrangig gehe es nun darum, den Kindern und Jugendlichen zu helfen, das von Corona-Pandemie und Kontaktbeschränkungen geprägte Jahr gewissermaßen nachzuholen. Das Virus habe vieles nicht zugelassen: erleben, toben, Kind beziehungsweise Jugendlicher sein.

45 Teilnehmer bei Zeltlager

Das Sommerlager der Pfadfinder sollte dabei helfen. Erst vor wenigen Tagen sind die 45 Teilnehmer von einer Woche in der Lüneburger Heide zurückgekommen. „Vorher haben wir geübt, Zelte aufzubauen“, berichtet Keiter. Die Jurten der Pfadfinder seien nämlich gar nicht so einfach aufzustellen.

Zum Abschluss des Sommerlagers in der Lüneburger Heide haben sich Neustadts Pfadfinder vom Stamm St. Peter und Paul zum Gruppenbild aufgestellt. Quelle: privat

Eine Mischung aus Survival-Training, Schnitzen, Toben und Lagerfeuerromantik mit Gitarre sei das gewesen, sagt der Neue im Stammesvorstand. Zwei Tage, so ergänzt Keiter, habe er nach der Rückkehr Wäsche waschen müssen, um den Lagerfeuergeruch wieder aus den Klamotten zu bekommen.

Das Highlight des Pfadfinderjahres ist das Sommercamp; Hier ist die Essensausgabe zu sehen. Quelle: privat

Angebote für vier Altersklassen

Er freut sich, dass die wöchentlichen Gruppenstunden in vier Altersklassen mit Angeboten von Basteln bis zum Bau von Baumhäusern wieder laufen. Das Programm sei überkonfessionell, betont Keiter. Auch wenn die Pfadfinder innerhalb der katholischen Kirche organisiert sind, könne jeder mitmachen.

Er selbst ist mit zehn Jahren eingestiegen. In seinem Kindergarten hatten die Pfadfinder ein Vater-Kind-Zelten angeboten. Danach wollte er auch mitmachen und übernahm bald erste Leitungsaufgaben.

Ab acht Jahren können Kinder bei den Pfadfindern mitmachen. „Viele Geschwisterkinder kommen zu uns, andere bringen ihre Freunde oder Klassenkameraden mit“, sagt der Betriebswirt. 75 aktive Mitglieder habe der Stamm, rund 50 von ihnen seien Kinder und Jugendliche. Wer mitmachen möchte, kann Informationen auf der Homepage www.dpsg-neustadt.de bekommen.

„Wir suchen regelmäßig junge Leute, die Spaß an der Jugendarbeit haben“, sagt Keiter.

Von Beate Ney-Janßen