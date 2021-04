Neustadt

Wie wird sich der Sport in Neustadt zukünftig entwickeln? Dieser Frage gehen Beteiligte von Stadt und Vereinen gemeinsam mit Arne Göring von der Georg-August-Universität Göttingen als Experte aktuell in einem Arbeitskreis nach. Sie wollen mögliche Ziele eines Sportentwicklungsplans definieren, den zeitlichen Rahmen abstecken und die Beteiligten benennen. Viele Themen sind dabei zunächst einmal recht abstrakt. Um Interessierten eine noch bessere Möglichkeit zu geben, an dem Projekt mitzuarbeiten, gibt es nun noch einen kurzen Videovortrag von Göring, in dem er auf Ziele und aktuelle Gegebenheiten eingeht. Hier ist das Video zu sehen:

Weitere Workshops für Frühjahr und Sommer geplant

Im Frühjahr und Sommer wollen die Verantwortlichen Workshops zu den Themengebieten Sportforum und Perspektiven anbieten. Auf der Internet-Seite der Stadt gibt es Informationen zu den weitere Planungsschritten. Interessierte finden dort auch Unterlagen der bereits durchgeführten Workshops. „Das Informationsangebot wird stetig erweitert“, sagt Stadtsprecher Yannik Behme. Wer Fragen rund um das Thema hat, oder sich für einen Workshop anmelden möchte, kann sich per E-Mail an sep@neustadt-a-rbge.de wenden.

Von Mirko Bartels