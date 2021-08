Neustadt/Garbsen

Ein 28-jähriger Drogenabhängiger ist am Sonnabend mit dem Auto vor der Polizei geflohen. Er hatte in Neustadt stangenweise Zigaretten gestohlen. Als die Polizei ihn schließlich stellen konnte, war er so berauscht, dass es einem Arzt auf der Polizeiwache in Garbsen nicht gelang, eine Blutprobe zu nehmen.

Täter bedient sich beim Discounter

Die Geschichte nahm ihren Anfang am Sonnabend in Neustadt: Am frühen Nachmittag war der Mann, der in einer Gemeinschaftsunterkunft in Hannover leben soll, unbemerkt in das Lager eines Discounters gelangt. Nach Polizeiangaben schnappte er sich zwei Kisten mit Zigaretten im Wert von zusammen 2400 Euro. Die Polizei geht hier von Beschaffungskriminalität aus.

Eine Mitarbeiterin des Marktes entdeckte das geöffnete Rolltor des Lagers und wenig später auch den 28-Jährigen, der gerade die Kartons in seinem grünen VW Golf verstaute und kurz darauf floh. Die alarmierten Mitarbeiter des Kommissariats in Neustadt sahen den Wagen noch an der Wache Theodor-Heuss-Straße vorbeifahren und konnten das Kennzeichen ausmachen. Sie schafften es aber nicht mehr, den Golf einzuholen, der schnell auf der B 6 in Richtung Hannover verschwand.

Polizei stoppt Fluchtwagen in Garbsen

Erst den alarmierten Kollegen in Garbsen gelang es, den Wagen gegen 15 Uhr an der B 6 zu stoppen. Während der Kontrolle wurde das ganze Drama offenbar: Der Mann stand offenbar unter erheblichem Kokaineinfluss. Er besitzt keinen Führerschein, und er hatte den Golf mit gefälschten Kennzeichen ausgestattet. Im Fall eines Unfalls wäre keine Versicherung für einen Schaden aufgekommen. Ob der Mann während der Fluchtfahrt auf der B 6 andere Verkehrsteilnehmer gefährdet hat, ist bisher nicht bekannt.

Im Wagen fanden Polizisten die gestohlenen Zigaretten. Sie brachten den Mann zur Wache. Die übliche Blutprobe durch einen Arzt schlug fehl, weil der 28-Jährige zu aufgedreht und sein Körper zu geschädigt gewesen sein soll. Erst in einem Krankenhaus gelang es Ärzten, die gerichtlich erforderliche Menge Blut zu entnehmen. „Ich habe so etwas noch nicht erlebt“, sagte ein Polizist mit langjähriger Berufserfahrung.

Staatsanwaltschaft ordnet Entlassung an

Weil der Mann an einem Wohnsitz in Hannover gemeldet ist, wurde er nach Entscheidung der Staatsanwaltschaft entlassen. Es folgen jetzt Strafverfahren wegen Diebstahls, Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss und ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Von Markus Holz