Neustadt

Die Polizei Neustadt sucht Walter B. Der 76-Jährige hat am Sonntagabend unbemerkt das Regionsklinikum an der Lindenstraße verlassen. Er ist stark orientierungslos, dringend auf medizinische Hilfe angewiesen und schwebt vermutlich in Lebensgefahr.

Hubschrauberbesatzung sucht vergeblich

Nach aktuellem Wissen der Polizei war B. zuletzt gegen 19 Uhr in der Klinik gesehen worden. Sein Verschwinden wurde der Polizei gegen 23.40 Uhr gemeldet. Seitdem sucht die Polizei nach dem Mann. Im Einsatz war auch ein Polizeihubschrauber. Er hat in der Nacht vergeblich im Radius von Neustadt über die Leinemasch und Wedemark, Langenhagen bis Altwarmbüchen gesucht. Am Montagvormittag wurde zusätzlich ein speziell ausgebildeter Suchhund eingesetzt. Er konnte die Spur des Vermissten bis zur Bushaltestelle am Krankenhaus verfolgen, dann verliert sie sich. GVH und Üstra sind informiert.

Anzeige

Die Polizei Neustadt sucht seit Sonntagabend nach Walter B. Quelle: Polizei Neustadt

Weitere HAZ+ Artikel

Walter B. ist etwa 1,65 Meter groß und hat eine schlanke Figur. Er trägt Glatze und war zum Zeitpunkt seines Verschwindens mit einem Basecap, blauer Jacke, rot-blau kariertem Hemd, schwarzer Sporthose und Badelatschen bekleidet. Wer Walter B. gesehen hat oder Hinweise über seinen Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich an die Polizei in Neustadt, Telefon (05032) 9559115, oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Neustadt lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Markus Holz