Zu schnell, nicht angeschnallt, mit dem Handy am Ohr oder auf der falschen Straßenseite: Um Fehlverhalten im Neustädter und Mardorfer Straßenverkehr ist es der Polizei während eines gezielten Einsatzes mit sieben Beamten gegangen. 26 Verstöße innerhalb des Vormittags von Dienstag, 11. August, sind die Bilanz.

Frau fährt Tempo 96 auf dem Pferdeweg

Spitzenreiter unter den Verkehrsverstößen sind die Geschwindigkeitsübertretungen gewesen und darunter lag eine 44-jährige Autofahrerin ganz vorne. Sie wurde auf dem Mardorfer Pferdeweg in einer Tempo-50-Zone mit 96 Kilometern pro Stunde geblitzt und muss sich nun mit einer Geldstrafe von 160 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem einmonatigen Fahrverbot abfinden. Die Blitzaktion am Pferdeweg dauerte nur 90 Minuten. Sechs Verkehrsteilnehmer gingen der Polizei dabei ins Netz.

Viele missachten Halteverbot an der Nienburger Straße

Auf der Nienburger Straße in der Kernstadt von Neustadt hatten hingegen neun Verkehrsteilnehmer Halteverbotsschilder missachtet. Zwei weitere waren nicht angeschnallt, zwei verhielten sich falsch beim Überholen, einer fuhr bei Rot über eine Ampelkreuzung und zwei telefonierten während der Fahrt. Vier Fahrradfahrer, die auf der falschen Straßenseite fuhren, vervollständigen die Bilanz des vormittäglichen Polizei-Einsatzes.

Von Beate Ney-Janßen