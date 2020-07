Neustadt

Die Polizei Neustadt sucht weiter nach Walter B.. Er ist vermutlich am frühen Sonntagnachmittag aus dem Klinikum an der Lindenstraße verschwunden. Der 76-Jährige leidet an Demenz.

76-Jähriger soll in Badelatschen unterwegs sein

Auffälligstes Merkmal: Walter B. soll in Badelatschen unterwegs sein. Er ist etwa 1,65 Meter groß und schlank. Er trug ein Basecap auf der Glatze, blaue Jacke, rot-blau kariertes Hemd und schwarze Sporthose. Am Sonntag soll ihn ein Angler am Teich hinter dem Krankenhaus gesehen haben. Zwei Suchhunde konnten unabhängig voneinander eine Fährte verfolgen bis zu einer Bushaltestelle am Klinikum. „Dort halten nur Rufbusse, und der Vermisste hat kein Telefon dabei“, sagt der koordinierende Polizeibeamte Jens Wortmann. Kein Busfahrer habe ihn als Fahrgast mitgenommen. Das Areal rund ums Klinikum bis zum Leineufer ist mehrfach abgesucht worden.

Wer Walter B. gesehen hat, wende sich an die Polizei Neustadt unter Telefon (05032) 9559115 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Von Markus Holz