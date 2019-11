Polizei warnt: Teure Handwerker in Neustadt unterwegs

Neustadt

Ein Poggenhagener hat am Donnerstag Personen beobachtet, die Fotos von Häusern machten und sich dann mit einem Transporter entfernten. Seine Beobachtung meldete er der Neustädter Polizei. Bei einer anschließenden Kontrolle des Wagens und seiner Insassen stellten die Beamten fest, dass es sich um Männer handelte, die der Polizei bereits bekannt sind.

Reparaturen zu überhöhten Preisen

Die sogenannten reisenden Handwerker haben in Niedersachsen in verschiedenen Orten Dachrinnenreparaturen teilweise ohne Auftrag und zu überhöhten Preisen durchgeführt. In allen Fällen wurden nach Abschluss der Arbeiten horrende Beträge in bar verlangt.

Haustürgeschäfte besser ablehnen

Die Polizei weist darauf hin, dass derartige reisende Handwerker in der Regel zu überhöhten Preisen und mit schlechter Qualität arbeiten. Sollte man unsicher sein, sei es das Beste, solche Haustürgeschäfte abzulehnen. Sollten am eigenen Haus derartige Handwerkerleistungen erforderlich sein, sei es ratsam, sich einen Handwerker im örtlichen Branchenbuch zu suchen, rät die Polizei.

Mehr Polizeimeldungen aus Neustadt finden sie hier.

Von Mirko Bartels