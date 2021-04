Neustadt

Die Polizei Neustadt hat am Sonnabend bei Geschwindigkeitskontrollen an der Moorstraße gleich sechs Tempoverstöße dokumentiert. Am schnellsten unterwegs war ein 46-jähriger Autofahrer. Er wurde mit seinem Skoda mit 78 statt der erlaubten 50 Stundenkilometer erwischt. Dafür muss er mit einem Bußgeld von 80 Euro, einem Punkt in Flensburg und eventuell einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.

Von Mirko Bartels