Neustadt

Bei einer Verkehrskontrolle am Sonnabend gegen 19.10 Uhr hielt die Polizei einen 34-jährigen Neustädter an der Mecklenhorster Straße in seinem schwarzen Ford Focus an. Im Verlauf der Kontrolle gab der Mann zu, Marihuana bei sich zu haben und händigte den Beamten ein kleines Päckchen der Droge aus. Sie untersuchten den Wagen und fanden eine weitere „Konsumeinheit“. Sie beschlagnahmten das Marihuana und leiteten ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

Von Kathrin Götze