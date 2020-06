Neustadt

Mit der „weltweit einzigen Italo-World-Groove-Brass-Band aus Hannover und Palermo“ – wie sich die Musiker selbst bezeichnen – startet der Kultursommer der Region Hannover. Beginn ist am Sonnabend, 4. Juli, 20 Uhr, im Amtsgarten des Schloss Landestrost in Neustadt. Brazzone & The World Brass Ensemble, ist der Name der Bläser-Gruppe, die das Publikum vor der Open-Air-Bühne zum Grooven bringen will. Die sechs Italiener mit Wohnsitz in Hannover changieren gekonnt zwischen rasanten Polka-Rhythmen, Funk, Latin und Balkan-Beats.

Die Entstehung der Band liegt acht Jahre zurück. Damals träumte einer der Musiker der Brazzones von seinem Urgroßvater namens Brazzo Brazzone. Der gab ihm den Auftrag, die Musik Palermos der 1920er-Jahre in die Welt hinauszutragen. Mit einem Sousaphon und fünf Mitgliedern seiner weitläufigen Familie stellte er sich dieser Aufgabe. Ähnlich der Geschichte, die die Band von sich selbst erzählt, ist auch ihre Musik: Fröhlich, rasant, ein wenig schräg und höchst abwechslungsreich.

Anzeige

Zuschauerzahl ist beschränkt

Mit dem Auftritt von Brazzo Brazzone wird die Bühne im Amtsgarten quasi eingeweiht: Dort geht wegen der Corona-Einschränkungen bis zum September der überwiegende Teil des Kultursommers über die Bühne. Für Brazzo Brazzone ist es nicht das erste Engagement des Sommers. Das Team Kommunikation der Region Hannover hat mit ihnen bereits vier Überraschungskonzerte organisiert – ebenfalls Open-Air und in privaten Gärten. Von den Bewerbern wurden diejenigen ausgewählt, die Aufheiterung am Nötigsten haben.

Weitere HAZ+ Artikel

80 Zuschauer dürfen dabei sein, wenn die Italiener sich im Schloss Landestrost verausgaben. Wer darüber in Ekstase gerät, darf sich dennoch nicht vom Hocker reißen lassen: Das Konzert wird bestuhlt angeboten und mit den allgemein gültigen Abstandsregeln. Getränke dürfen nicht ausgeschenkt, aber mitgebracht werden.

Tickets für das Konzert gibt es online unter www.kultur-rh.reservix.de oder an den Vorverkaufsstellen wie der HAZ/NP-Geschäftsstelle in Neustadt, Am Wallhof. Es gibt keine Abendkasse. Die Tickets kosten 15 Euro, ermäßigt zehn Euro.

Lesen Sie auch

Von Beate Ney-Janßen