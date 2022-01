Empede/Mariensee

Kennen Sie schon das Regiohuhn? Nein, dabei handelt es sich nicht um das neue Wappentier der Region Hannover, zumindest noch nicht. Die Bezeichnung Regiohuhn entstammt dem Titel eines bundesweiten Forschungsprojekts, an dem Wissenschaftler des Friedrich-Loeffler-Instituts für Nutztiergenetik (FLI) maßgeblich beteiligt sind.

Durch die Kreuzung alter Hühnerrassen mit etablierten Hochleistungshühnern wird in dem Forschungsprojekt versucht, sogenannte Zweinutzungshühner für die ökologische Landwirtschaft zu züchten. Diese sollen, anders als ihre von der Industrie hochgezüchteten Artgenossen, keine reinen Spezialisten im Eierlegen oder Fleischansetzen sein. Das Regiohuhn wäre idealerweise ein Multitalent, nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht. Und möglicherweise stammt es am Ende aus Neustadt.

Feldversuch in Neustadt

An seinem Hühnermobil in Empede verfolgt Hühnerwirt Daniel Magers dieser Tage gespannt, wie sich seine Regiohühner in der Praxis bewähren. Als einer von insgesamt 19 Höfen bundesweit beteiligt sich die Kooperation der Bio Leineland, der Magers angehört, an dem Feldversuch. Er durfte wählen, welche der sechs für das Vorhaben ausgewählten regionalen alten Rassen er auf seinem Hof im Praxistest ausprobieren will.

Olivia Müsseler betreut das Forschungsprojekt Regiohuhn für den Öko-Verband Naturland. Quelle: Mario Moers

Die weiblichen Hühner dieser bislang nicht kommerziell genutzten Rassen werden zuvor gekreuzt mit Hochleistungshähnen einer Wirtschaftslegehuhnzucht, in diesem Fall der Rasse White Rock. Magers entschied sich für Kreuzungsnachkommen der Mechelner mit White-Rock-Hennen. Diese Rasse galt früher als Delikatesse. Mit dem Siegeszug der extremen Leistungszucht nach dem Zweiten Weltkrieg gelangte das Mechelner Huhn jedoch auf die Rote Liste der gefährdeten Nutztiere. „Für mich war wichtig, dass die Mechelner auch in der reinen Form schon gutes Gewicht mitbringen, sonst lohnt es sich nicht“, erklärt Magers seine Wahl.

Das ist das Regiohuhn-Projekt Ziel des Regiohuhn-Projekts ist es, die in der industriellen Zucht verloren gegangenen oder nie genutzten Stärken alter Hühnerrassen zu nutzen. Durch die Kreuzung dieser in Vergessenheit geratenen Nutztierrassen mit bewährten Hochleistungshühnern soll insbesondere Ökolandwirten eine nachhaltigere Zucht ermöglicht werden. Denn in Sachen Robustheit und Anpassungsfähigkeit (auch gegenüber dem Klimawandel) sind die alten Rassen den modernen Züchtungen häufig überlegen. Zudem eignen sie sich auch für regional angebaute Futtermittel, die ebenfalls nicht alle Leistungsrassen vertragen. Für das Regiohuhn-Projekt ausgewählt wurden insgesamt sechs Rassen. Alle sind in Deutschland heimisch, aber vom Aussterben bedroht. Aus dem Norden stammen die Ostfriesische Möwe und das Ramelsloher Huhn. Aus Mitteldeutschland das Bielefelder Kennhuhn und das Mechelner. Der Süden schickt das Alsteirer und das Augsburger Huhn ins Rennen. Die Kreuzungsversuche kommen auch den alten Rassen zugute. Sollte das Regiohuhn sich kommerziell bewähren, braucht es ausreichend Tiere, um die Kreuzzuchten zu produzieren. Für das laufende Forschungsprojekt wurden sogenannte Nukleusherden, also Kernbestände der alten Rassen, aufgebaut. Künftig könnten auch Ökolandwirte diesen Teil der Produktion übernehmen. Eine ständige Nachzucht ist nötig, weil die die Paarung der Regiohühner miteinander wiederum Tiere erzeugen würde, deren Variabilität in der Lege- und Mastleistung zu hoch für die gängigen Nutzungsformen wäre. „Der Landwirt braucht ein Nutztier, von dem er leben kann. Da ist falscher Idealismus fehl am Platz“, sagt Regiohuhn-Projektkoordinator Steffen Weigend.

„Wir wollen Kreuzarten erstellen, mit dem Ziel, neue Phänotypen für den Ökolandbau bereitzustellen und gleichzeitig alte Rassen zu erhalten“, erklärt Professor Steffen Weigend, Projektleiter am FLI. Dabei herauskommen sollen nicht nur akademische Publikationen, sondern „etwas für den Praktiker“, sagt Weigend. Aus dem Grund beteiligt sich auch der Öko-Verband Naturland an der Suche nach dem perfekten Huhn. „Die Nachfrage nach Mehrnutzungshühnern von unseren Mitgliedern wird immer größer“, berichtet Naturland-Projektmitarbeiterin Olivia Müsseler.

Alle wollen Eier, keiner will das Suppenhuhn

„So ruhig war es noch nie im Stall. Bisher machen die Tiere einen guten Eindruck. Ob sie auch gut legen, sehen wir in den nächsten Wochen“, berichtet Magers. Ein bisschen stolz ist er schon auf seine neuen Hennen, die möglicherweise helfen könnten, gleich mehrere ethische und wirtschaftliche Probleme der Ei- und Geflügelindustrie zu reformieren. „Ich betrachte es als Versuch, Alternativen in der Geflügelproduktion unter regionalen Aspekten zu schaffen. Die Geflügelindustrie ist ja mit an Bord und begleitet das Projekt positiv“, sagt Weigend.

Zur Galerie Auf dem Hof der Bio-Leineland-Kooperation in Empede lebt derzeit eine einzigartige Hühnerschar. Das Regio Huhn könnte einmal die Eier- und Geflügelindustrie nachhaltig verändern.

Auch die konventionellen Hennen, die Magers bislang wie alle Hühnerwirte von industriellen Großzüchtern bezieht, haben ein Problem. Ihre Bioeier sind so beliebt, dass die Hennen gar nicht so viel legen können, wie die Nachfrage in den letzten Jahren gestiegen ist. „Als wir 2018 als Erste in Neustadt Bioeier angeboten haben, hatten wir Schwierigkeiten, die Supermärkte überhaupt von unserem Produkt zu überzeugen. Die Preise schienen dem Handel viel zu teuer“, erinnert sich Magers. Die Zeiten haben sich geändert. Und auch die Probleme.

Denn wenn die tüchtigen Hennen nach 14 Monaten harter Arbeit im Hühnermobil eine zweite Karriere als Suppenhuhn beginnen, ist die Nachfrage der Kundschaft gering. Lediglich auf 1,5 bis zwei Kilogramm bringen es die Tiere dann. Starke Legeleistung, geringe Mastleistung, lautet die einfache Gleichung, die derzeit noch in allen Bereichen der Hühnerzucht gilt, ob Öko- oder konventioneller Betrieb. „Niemand wird satt von so einem Suppenhuhn“, klagt Magers.

Auswirkungen des Tötungsverbots

Seit Januar schlägt das Problem nicht nur ihm, sondern allen Hühnerwirten im Land gleich doppelt negativ zu Buche. Denn mit dem Verbot, die männlichen Küken zu töten, ist der Preis für eine Henne deutlich gestiegen. Statt 12 Euro zahlt Magers jetzt fast 19 Euro für eine Legehenne. Verantwortlich für die Preissteigerung sind die Kosten, die in der Produktionskette durch die zusätzliche Aufzucht der Hähnchen entstehen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In Empede hält Magers normalerweise nur eine Handvoll Hähne. Bisher dienten sie ausschließlich dem Vergnügen und Schutz der Hennen. Im Zuge des Feldversuchs zog er auch 47 männliche Tiere auf. „Dem Kunden muss klar werden, dass zu jedem gekauften Ei ab sofort auch eine Henne und ein Hahn gehören“, sagt er. Mit 19 Euro für ein Kilogramm sind die neuen Regiohuhn-Bio-Mast-Hähnchen im Verkauf fast doppelt so teuer wie das alte Suppenhuhn. „Für mich ist das große Ziel, dem Verbraucher klarzumachen: Das, was wir machen, ist gut. Das heißt aber auch, dass ein Ei dann 80 Cent oder sogar einen Euro kosten muss statt 50 Cent. Und ein Kilogramm Geflügel 19 Euro statt 10 Euro“, sagt Magers.

Auf Stippvisite beim Regiohuhn: Olivia Müsseler vom Öko-Verband Naturland, Jannes Kiehl und Daniel Magers von der Bio Leineland und Nutztierforscher Steffen Weigend vom Friedrich-Löffler-Institut. Quelle: Mario Moers

Hier gibt es die Eier

Dieses Bewusstsein auch beim Kunden zu verankern ist ein weiteres Ziel des Regiohuhn-Feldversuchs. „Die Produzenten müssen die Geschichte mit verkaufen. Der Kunde weiß bislang nur sehr wenig über Hühner, Rassen und diese neuen Herausforderungen. Es wird kein Selbstläufer sein“, warnt Professor Weigend vor unrealistischen Erwartungen an das Regiohuhn.

So erwies sich etwa die von Magers gewählte Mechelner-Kreuzung made in Neustadt als weniger fruchtbar als erhofft. „Es war ein kleiner Schock, als statt 400 bestellten Küken nur 103 geliefert wurden“, erzählt Magers. Auch das Gewicht der Prototypen lässt noch zu wünschen übrig. „Wir kennen eben die Schlupf- und Befruchtungsraten noch nicht. Das wird sich aber mit diesem Projekt ändern“, ist Weigend zuversichtlich.

Wer schon einmal einen Vorgeschmack auf das Ei der Zukunft bekommen will, hat dazu bald Gelegenheit. Die Regiohuhn-Eier aus dem Bio-Leineland-Hühnermobil werden dann extra ausgezeichnet in dem Eier-Automaten an der Empeder Straße (Ortsmitte) angeboten. Auch einige Bio-Mast-Hähne sind bereits im Angebot: Bestellungen sind möglich per Telefon unter (05032) 9682732 oder direkt am Hof Lühring, Forstweg 4 in Empede.

Von Mario Moers