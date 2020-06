Neustadt

Eine 65-jährige Autofahrerin wurde am Mittwoch, kurz vor Mitternacht, infolge einer auffälligen Fahrweise in der Bahnhofstraße von der Polizei gestoppt. Sie hatte zuvor mehrfach ohne ersichtlichen Grund gebremst und beim Abbiegen nicht geblinkt. Bei der Kontrolle machte die VW-Fahrerin einen verwirrten Eindruck auf die Beamten. Sie zweifelte an, das es sich um „echte“ Polizisten handele. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,83 Promille. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit am Steuer wurde eingeleitet, der Führerschein beschlagnahmt.

Von Mario Moers