Radweg Helstorf-Mandelsloh: Baubeginn ist erst Anfang 2021

Die einen planen, die anderen führen aus. Nach Friedhelm Fischer von der Landesstraßenbaubehörde in Hannover hat auch Uwe Schindler vom Geschäftsbereich Nienburg am Donnerstag bestätigt, dass vor Anfang 2021 nicht mit einem Baubeginn des Radwegs zwischen Helstorf und Mandelsloh zu rechnen ist. Fischer hatte noch im November der SPD-Landtagsabgeordneten Wiebke Osigus einen früheren Baubeginn in Aussicht gestellt.

Zu wenig Personal und viele dringende Bauprojekte

Beide Behörden sehen sich mit Personalmangel und einer Vielzahl an dringenden Bauprojekten konfrontiert. Daher ist Arbeitsteilung vereinbart. Der Fachbereich Hannover macht die Ausführungsplanung, die Nienburger Kollegen kümmern sich dann um die Umsetzung. In Nienburg wird auch ein erforderlicher Brückenbau geplant: Der Seegraben nahe dem Franzsee muss überbrückt werden. Auch die Leinebrücke bei Helstorf ist zu schmal für einen Radweg. Dort werden die Radfahrer aber auf die Fahrbahn wechseln oder schlimmstenfalls absteigen müssen, falls der Platz nicht reicht.

