Dass sich der Rat der Stadt Neustadt selbst applaudiert, ist eher selten. Am Donnerstagabend war so ein Anlass: Kollektives Klopfen auf die Tische nach dem einstimmigen Beschluss, das Gymnasium Neustadt neu zu bauen. Damit ist eine mehr als vierjährige Debatte über Sanierung oder Neubau auf grüner Wiese beendet. Damit ist aber auch entschieden: Neustadt nimmt allein für das Gymnasium 40 Millionen Euro in die Hand. Parallel wird die Verwaltung die Leine-Schule nebenan sanieren lassen.

Als Basis dient das pädagogische Raumkonzept

Das Gymnasium wird von rund 980 Kindern und Jugendlichen besucht. Ihnen stehen rund 90 Lehrer inklusive Referendare zur Verfügung. Das Gebäude soll 1965 bis 1967 entstanden sein. 2016 feierte die Schule das 50-jährige Bestehen. Für das nächste halbe Jahrhundert soll die Schule zeitgemäß gebaut und ausgestattet werden, Flexibilität bieten und Anforderungen der Zukunft an einen modernen Lernort berücksichtigen. Kollegium und Architekten haben nach Besuchen in vergleichbaren Schulneubauten ein sehr detailliertes Raumkonzept erstellt. Es geht Hand in Hand mit dem pädagogischen Konzept. Reichen 40 Millionen Euro?

Keine „goldenen Wasserhähne“

In sozialen Medien war schon spöttisch von „goldenen Wasserhähnen“ die Rede. Politik, Verwaltung und Schule verwahren sich gegen solche haltlosen Anwürfe. Es geht eher die Angst um, dass die 40 Millionen Euro am Ende nicht reichen werden. Man wisse ja, wie das in der Regel bei öffentlichen Bauten ausgehe, war am Donnerstag hinter der Hand zu hören. Offizielle Sprachregelung von Rat und Verwaltung ist: 40 Millionen Euro für das Gymnasium ist die absolute Schmerzgrenze.

Lechner : „Gutes Signal für die Stadt“

„Wir legen diese Summe auf den Tisch, trotz des Sanierungsbedarfes an anderen Schulen und trotz anderer großer Projekte, die wir vor der Brust haben“, sagte CDU-Fraktionschef Sebastian Lechner. Die Summe werde ausreichen, weil das Raumkonzept der Schule mit 35 Millionen Euro zu finanzieren sei. „Ich glaube fest daran: Schule und Planungsbüro können am besten gewährleisten, dass die Grenze eingehalten wird. Unser Beschluss ist ein gutes Signal für die Stadt“, sagte Lechner. Da ist zwischen den Zeilen herauszuhören: Sollten Kosten bei der Ausstattung der Schule zum Beispiel das Budget übersteigen, muss an anderer Stelle eingespart werden. Und das Gymnasium weiß am Besten wo.

Jetzt kommt die Detailarbeit

Reinhard Sell ist Leiter des Gymnasiums Neustadt. Quelle: Kathrin Götze (Archiv)

Schulleiter Reinhard Sell sähe sich ungern in dieser Rolle als Sparkommissar, nimmt die Herausforderung aber an. „Ich bin nach diesem Beschluss total glücklich, weil es jetzt eine Perspektive für die Neustädter Kinder und Jugendlichen gibt, weil die Entscheidung getroffen wurde und weil es weitergeht“, sagte Sell am Freitag. „Es ist eine gute Entscheidung im Sinne der Jugend“, sagte Sell, und es sei ein Motivationsschub, weiter am Projekt zu arbeiten. „Die Detailarbeit kommt ja jetzt erst.“

Wesemann dankt Sell

Ratsvorsitzender Wilhelm Wesemann ( SPD) nahm die Gelegenheit wahr, Sell für dessen Engagement zu danken. Thomas Iseke ( FDP) nahm den Beschluss zum Anlass, einen Kritikball zurückzuspielen: Sell hatte in einem Interview zum Thema finanzielle Obergrenze gesagt: „Ich fürchte, unser Konzept ist noch nicht in Gänze angekommen. Einfach einen quadratischen Block auf dem Grundstück des alten Hallenbads zu errichten, entspricht nicht unserem pädagogischen Raumkonzept.“ Iseke fühlte sich angegriffen; er beschäftige sich seit Jahren mit der Schule und habe schon den Eindruck, die Materie verstanden zu haben. „Angesichts solcher Summen sollten wir so nicht miteinander umgehen“, sagte Iseke. Beide haben das nach der Ratssitzung unter vier Augen gerade gezogen.

So geht es weiter

Im ersten Schritt wird der Bau der Sporthalle beendet. Parallel werden die Planungsleistungen europaweit ausgeschrieben. Einen realistischen Zeitplan bis zur Eröffnung der Schule hat derzeit niemand. Zeitgleich müssen sich Stadt und Wirtschaftsbetriebe einigen über das Hallenbad-Grundstück und den Abriss. Das Grundstück gehört den Wirtschaftsbetrieben. Sollte die Stadt den Abriss des Bades finanzieren, wäre das ein separater Posten und nicht Teil der 40 Millionen Euro für den Neubau.

Von Markus Holz