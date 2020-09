Hannover/Neustadt

Mike Paul, seit einigen Monaten Hausmeister an der Berufsschule Neustadt, hat einen persönlichen Kümmerer – so nennt er es jedenfalls. Job-Coach lautet die offizielle Bezeichnung für das, was Helmut Bierwirth beruflich beim Jobcenter der Region Hannover tut. Er hilft Langzeitarbeitslosen, den Weg zurück in ein geregeltes Arbeitsleben zu finden, und zwar auf dem ersten Arbeitsmarkt in einem sozialversicherungspflichtigen Job.

Projekt wird massiv subventioniert

„Teilhabe am Arbeitsmarkt“ nennt sich das seit knapp zwei Jahren laufende Projekt, das massiv subventioniert wird. „Es ist besser, die Leute in Arbeit zu bringen, als ihnen dauerhaft Unterstützung zu zahlen“, sagt Rainer Göbel, Mitglied der Geschäftsführung beim Jobcenter.

Das gilt auch für Mike Paul. Vor gut zehn Jahren hatte sich sein Leben um 180 Grad gedreht. Seine Frau verließ ihn abrupt, es gab keine Kontakte mehr. „Was sie hinterließ waren Schulden“, sagt der 41-Jährige aus dem Neustädter Ortsteil Hagen, der seitdem alleinerziehender Vater von vier Kindern im Alter von heute 13, 14, 16 und 18 Jahren ist. „Um alles unter einen Hut zu bringen, hätte ich eine Teilzeitstelle benötigt. Das ging aber in meinem Lehrberuf als Maurer nicht“, schildert Paul die Situation.

Alleinerziehende haben es oft schwer

Der frühere Maurer wurde arbeitslos und blieb es mit einer kurzen Unterbrechung in einem Job auf 450-Euro-Basis bis zum vergangenen Frühjahr. Er war damit einer der gut 16.000 Langzeitarbeitslosen in der Region Hannover. Alleinerziehende wie Paul sind neben Älteren, Ungelernten oder Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen besonders gefährdet, in diese Kategorie zu rutschen.

Hilfestellung zum Durchhalten im neuen Job

Langzeitarbeitslosen zu einer neuen Stelle zu verhelfen ist die eine Sache. Die andere ist es, dafür zu sorgen, dass sie dort auch durchhalten. „Viele Betroffene haben ganz einfach verlernt, ihren Tag zu strukturieren“, sagt Sozialpädagoge Bierwirth. Das kann auf Tugenden wie Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit durchschlagen. Manchmal gilt es auch, Probleme etwa mit Alkoholkonsum zu bewältigen.

So funktioniert das Teilhabe-Programm Um Langzeitarbeitslosen eine Perspektive zu bieten, hat die Bundesregierung die Jobcenter zuletzt finanziell deutlich besser ausgestattet. „Das Teilhabe-Projekt ist teuer, aber es lohnt sich“, sagt Rainer Göbel, Mitglied der Geschäftsführung beim Jobcenter der Region Hannover. Im vergangenen Jahr hat die Behörde 7,2 Millionen Euro in diesen Bereich gesteckt, in den ersten acht Monaten dieses Jahres waren es schon mehr als 10 Millionen Euro. 90 Prozent der Summe entfallen auf Lohnkostenzuschüsse für Unternehmen, die einen Langzeitarbeitslosen einstellen, der mindestens 25 Jahre alt ist. Wer das tut, erhält über fünf Jahre Zuwendungen, für die entweder der gesetzliche Mindestlohn oder ein gültiger Tariflohn zugrunde gelegt werden. In den ersten beiden Jahren übernimmt das Jobcenter den Lohn komplett, danach sinkt der Zuschuss pro Jahr um 10 Prozent. Weitere 1,1 Millionen Euro entfallen auf die Job-Coaches, dazu kommt Geld für eigenes Personal. Insgesamt arbeiten 60 Job-Coaches regionsweit, davon 40 bei Trägern, der Rest direkt beim Jobcenter. Sie betreuen 977 Klienten. Insgesamt haben 1130 Männer und Frauen eine Arbeitsstelle durch das Programm gefunden, 204 davon mussten sie aus unterschiedlichen Gründen wieder aufgeben. Auf der Warteliste stehen aktuell mehr als 1700 Langzeitarbeitslose.

Beim Programm „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ wählen die Mitarbeiter des Jobcenters zunächst Klienten aus, die für die Maßnahme überhaupt infrage kommen. Sie suchen passende Arbeitgeber, bei denen die neuen Mitarbeiter zunächst eine Testphase in Form eines Praktikums absolvieren. Wenn alles passt, mündet das in einen regulären Arbeitsplatz.

„Ich habe manchmal gezweifelt, ob alles noch Sinn macht“, sagt Paul über die lange Zeit der Arbeitslosigkeit. Er hatte ständig Geldsorgen, sah sich aber andererseits in der Pflicht für die Kinder, was ihn antrieb und nicht endgültig in Lethargie verfallen ließ.

„Jeder Fall ist anders“

Dass er nun Bierwirth an seiner Seite hat, hilft ihm beim Wiedereinstieg. „Ich kann ihm meine Ängste und Sorgen mitteilen. Das ist wie elterliche Fürsorge“, schwärmt er. Der Sozialpädagoge ist aber nicht nur eine Art Therapeut. „Wir Job-Coaches helfen bei formellen Dingen wie Arbeitsverträgen oder Steuererklärungen, bei Konflikten im Betrieb oder bei ganz alltäglichen Dingen – und wenn es nur darum geht, jemanden beim Kleiderkauf zu beraten“, sagt Bierwirth. Er betont aber auch, dass die Verantwortlichkeit für das eigene Leben letztlich beim Klienten bleibt. Eine Schablone für das Coaching gebe es nicht: „Jeder Fall ist anders.“

Coronabedingt beschränkte sich der Kontakt zwischen Paul und Bierwirth zuletzt vor allem auf Telefonate. Zunächst taten sie das wöchentlich oder bei Bedarf, mittlerweile haben sie einen Zwei-Wochen-Takt. „Es soll langsam weniger werden und irgendwann nach längstens einem Jahr beendet sein“, erklärt der Coach.

Optimismus kehrt zurück

Paul ist auf jeden Fall optimistisch – ein Gefühl, das es über längere Zeit eher nicht in seinem Leben gab. Zwei Ziele hatte er sich gesteckt, das eine hat er bereits erreicht. „Ich wollte endlich mal wieder nach langen Jahren Urlaub mit meinen Kindern machen. Wir waren im Sommer zwei Wochen auf einem Campingplatz an der Weser“, berichtet er. Das zweite Ziel des gelernten Maurers: ein eigenes Haus bauen.

