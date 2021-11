Wunstorf/Neustadt

Der evangelische Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf bekommt Besuch. Zwei Wochen lang führt die Regionalbischöfin Petra Bahr bei einer kirchlichen Visitation dort Gespräche mit unterschiedlichen Gremien und Einrichtungen. „Ich möchte vor allem die Erfahrungen aus der Pandemie-Zeit thematisieren“, kündigte Bahr als Schwerpunkt der Gespräche an. Dabei will sie nicht nur erfahren, welche besondere Belastungen das für die Kirche waren, sondern auch über neue Perspektiven sprechen, die sich daraus ergeben haben.

Bahr leitet in der evangelischen hannoverschen Landeskirche seit 2017 den Sprengel Hannover mit 210 Kirchengemeinden in Hannover und Umgebung. Eine alle sechs Jahre übliche Visitation in den unterschiedlichen Kirchenkreisen war früher eine Überprüfung, dient heute aber eher dazu, eine Bestandsaufnahme zu machen und zur weiteren Entwicklung zu beraten. „Ich freue mich auf die Gespräche und bin gespannt, welche Impulse sich daraus für die Zukunft des Kirchenkreises ergeben“, sagte Superintendent Michael Hagen. Sein Bezirk umfasst 27 Gemeinden in Neustadt, Wunstorf, Garbsen, Seelze und Barsinghausen.

Kitas sollen Anerkennung bekommen

Die Regionalbischöfin spricht zum Auftakt mit den Leitungen der Kitas, die der Kirchenkreis betreibt. Dazu betont Bahr, dass es auch um eine Anerkennung der intensiven Arbeit geht, die die Kitas nicht erst seit der Pandemie leisten. Außerdem spricht sie mit den Gremien des Kirchenkreises, Pastorinnen und Pastoren, Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusikern sowie Ehrenamtlichen, die im Predigtdienst aktiv sind.

Bahr plant aber auch Gespräche über die Kirche hinaus, darunter mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Schule, anderen Religionsgemeinschaften und Kultur. Außerdem hält sie beim Martinsgansessen der Kreishandwerkerschaft Neustadt/Burgdorf am Freitag, 12. November, den Festvortrag.

Von Sven Sokoll