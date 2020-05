Regionalexpress passiert Bahnübergang in Neustadt bei offener Schranke

Neustadt

Gerade hatte er in der Zeitung von einem schweren Bahnunfall gelesen, bei dem eine junge Frau ums Leben kam. Umso erschrockener war der Neustädter Lutz Caspers, als er am Freitagnachmittag an der Nienburger Straße einen Regionalexpress stehen und dann anfahren sah – bei geöffneter Schranke. „Das ist gut gegangen, aber was, wenn als nächstes ein ICE käme und nicht rechtzeitig halten könnte?“, fragt Caspers besorgt. Er habe dann noch beobachtet, wie eine Polizeistreife den Bahnübergang sicherte, bis sich die Schranke wieder senkte.

Technische Störung an der Schranke

Die technische Störung am Bahnübergang habe sich am Freitag von 15.23 bis 18.19 Uhr hingezogen, berichtet eine Bahnsprecherin. Die Techniker der Deutschen Bahn seien vor Ort gewesen und hätten den Fehler behoben, indem sie eine elektronische Komponente tauschten. „Nun arbeitet die Technik wieder einwandfrei“, versichert die Sprecherin.

Zugführer bekommen Befehl

Bei einer solchen Störung erhielten alle Züge auf der Strecke vom überwachenden Fahrdienstleiter einen schriftlichen Befehl, vor dem Überweg zu stoppen, schildert die Sprecherin. Erst nachdem sich das Triebfahrzeug mit einem Hupsignal bemerkbar gemacht habe und der Fahrer sicher sein könne, dass alle Verkehrsteilnehmer das Andreaskreuz beachteten, konnte die Fahrt dann langsam fortgesetzt werden.

Von Kathrin Götze