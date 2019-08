Remondis: Dosendeckel-Schnitt ging durch Handschuh

Niedernstöcken

Auf reges Interesse ist die Geschichte von dem Müllwerker gestoßen, der sich am Mittwoch in Niedernstöcken an einem scharfen Dosendeckel aus einem gelben Sack geschnitten hatte. Etliche Leser mögen sich aber den Vorwurf des Unternehmens nicht gefallen lassen, die gelben Säcke würden unsachgemäß befüllt. Sie vermuten stattdessen mangelhaften Arbeitsschutz.

Müllwerker tragen genormte schnittfeste Handschuhe

Doch davon könne nicht die Rede sein, führt Sprecher Stefan Schlutter für Remondis aus: „Alle Sammelteams sind mit wetterfester Sicherheitsbekleidung ausgestattet. Dazu zählen neben Warnkleidung mit Reflektoren und Sicherheitsschuhen auch genormte schnittfeste Handschuhe.“ Auch der Lader, der sich in Niedernstöcken geschnitten hat, habe Handschuhe getragen, sagt Schlutter. Spitze Kanülen von Spritzen, scharfkantige Konservendeckel und schneidende Glasscherben könnten das Material dennoch auch mal durchtrennen. 80 Remondis-Mitarbeiter sammelten in der Region täglich etwa 100.000 Säcke ein, so Schlutter weiter. Auch wenn die Häufung der Unfälle in jüngster Zeit erschreckend sei – sechs Mitarbeiter verletzten sich seit Mitte Juni –, blieben sie dennoch die Ausnahme. Und die Bürger könnten helfen, die Gefahr zu reduzieren.

Berufsgenossenschaft : Remondis-Mitarbeiter sind ausreichend geschützt

Ute Krohne von der Berufsgenossenschaft Verkehr ist auch der Meinung, mit der Sicherheitsausstattung habe Remondis wohl seiner Sorgfaltspflicht Genüge getan. „Die Abfallwirtschaft ist grundsätzlich gut aufgestellt, was Gefährdungsbeurteilung der Mitarbeiter angeht – in diesem Bereich gibt es ja auch viel zu tun“, sagt sie.

