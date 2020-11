Neustadt

Wie gehen Restaurants und Gaststätten im Neustädter Land mit dem neuerlichen Teil-Lockdown um? Eine kleine Umfrage zeigt, dass Vorsicht, relative Gelassenheit und die Hoffnung auf den Dezember vorherrschen – mit sehr unterschiedlichen Konzepten.

Jürgen Stach, Inhaber des Bistro Havanna in der Kernstadt, beginnt mit deutlichen Worten über „diese Idioten, die kurz vor dem Lockdown noch Freibier ausschenken müssen“. Er meint das hannoversche Gasthaus, das es am vergangenen Wochenende noch einmal so richtig „krachen“ lassen wollte. Das geht gar nicht, sagt er. Ein solches Verhalten schade der gesamten Branche.

Stach hält seine Küche geöffnet. Selbstverständlich nur, um außer Haus und mit einem Lieferservice zu verkaufen. Das habe sich bereits im März bewährt. Seine Köchin Jacqueline Stranz beginnt gerade damit, saisonale Gerichte vorzubereiten. Erst Grünkohl, bald schon Ente. Geliefert wird von Stach im gesamten Neustädter Land und möglichst ist es der Chef selbst, der das Essen an die Türen bringt. Das, sagt er, schaffe Nähe zu den Kunden. Daraufhin sei der Sommer einigermaßen gut gelaufen: Die Kunden kamen wieder.

Gastronomie-Kollegen solidarisieren sich in der Krise

Stach lobt ebenfalls auch das solidarische Verhalten unter Kollegen. Sich untereinander helfen, sich Tipps geben – das sei beileibe nicht zu allen Zeiten so gewesen. Jetzt in der Krise habe aber niemand die Ellenbogen ausgefahren. Die Branche sei zusammen gerückt. Für ihn ein angenehmer Effekt in der Krise.

Anders als Stach, der täglich von 11 bis 14 Uhr und von 17.30 bis 19.30 Uhr geöffnet hat, macht Mardorfs Alte Schule komplett zu. Inhaber Manfred Nacke hat es im März mit dem Verkauf außer Haus versucht. Das habe sich aber nicht gelohnt, sagt er. Nur rund ein Fünftel des üblichen Umsatzes kam zusammen. Das will er kein zweites Mal riskieren und hat stattdessen lieber seine Betriebsferien von Januar auf November vorverlegt. „So kann ich meinen Leuten volles Gehalt zahlen“, sagt er. Wie alle anderen hofft er darauf, dass es im Dezember weitergeht und er auch im Januar Gäste empfangen kann. „Wir hatten gut wieder aufgeholt“, sagt auch Nacke über die Sommermonate. Und fügt mit einer Prise Trotz in der Stimme hinzu: „Wir geben nicht auf.“

Jendrik Homeyer von Dudensens Gasthaus Beermann hatte im Sommer den Außer-Haus-Verkauf eingestellt. In seiner Eventlocation habe er das nicht mehr leisten können, sagt er. Zu viele Veranstaltungen, die auf ihn zukamen. Jetzt hat er wieder umdisponiert. Auf Vorbestellung können Kunden an drei Tagen in der Woche Essen bei ihm abholen. Er zählt darauf, dass es wie beim ersten Mal ist: Dass die Leute im Dorf das Angebot nutzen, um das Gasthaus zu unterstützen. „Wir können nicht aufholen, was wir verloren haben“, ist seine Überzeugung. Aber er fügt hinzu: „Immer positiv denken – es geht ja nicht anders.“

Renovierungsarbeiten statt Außerhausverkauf

Positiv denken gilt auch für den Ratskeller in der Kernstadt. Inhaber Christian Nehring und seine Frau Andrea haben sich wie die Alte Schule darauf verlegt, einen Monat komplett die Türen zu schließen. „Wir renovieren ein bisschen“, sagt Andrea Nehring. Es gäbe immer etwas zu tun.

Der Ratskeller ist im November geschlossen - Publikumsverkehr ist aber ohnehin kaum vorhanden auf Neustadts Marktstraße. Quelle: Beate Ney-Janßen

Sie und ihr Mann wollen das Herunterfahren aller Kontakte im November unterstützen, indem weder sie in der Gegend herumfahren, noch ihre Gäste sich auf den Weg zu ihnen machen – deshalb die Komplettschließung. Sie seien ziemlich zuversichtlich, fügt Andrea Nehring hinzu und berichtet, wie lieb sich in den vergangenen Tagen ihre Gäste für die nächsten vier Wochen von ihnen verabschiedet hätten. Hoffnung macht ihr auch die Erfahrung aus dem ersten Lockdown. In den ersten zwei Wochen danach sei das Geschäft etwas holprig angelaufen, dann kamen die Gäste wieder.

Erfahrungen helfen, gelassener zu bleiben

Sorge schwingt natürlich bei ihr, wie auch bei allen anderen Gastronomen dennoch mit. „Die Zeiten für ,Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs’ bewahre ich mir für Ende November auf“, sagt sie grinsend. Mehr Gelassenheit als noch im März habe sie jedoch. Schließlich hätten sie seitdem viele Erfahrungen gesammelt und nun einige Tage Zeit gehabt, um sich auf die Situation einzustellen.

Von Beate Ney-Janßen