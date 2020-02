Rotary-Club Neustadt-Nienburg vergibt Preise an Jugendliche

Unter dem Motto „Rotary hilft weltweit Menschen in Not“, initiiert der Rotary-Club Nienburg-Neustadt jedes Jahr einen Wohltätigkeits-Basar. Der Erlös geht dieses Mal an das Hilfsprojekt „Yes we care“ zur Förderung von Kindern im südlichen Afrika. „Wir freuen uns, dort helfen zu können, wo Hilfe wirklich benötigt wird“, sagt Club-Präsidentin Beate Rothärmel. Besonders Kinderprojekte liegen ihr am Herzen. „Yes we care“ wurde vor zehn Jahren gegründet und unterstützt die Pitseng High School und Pontmain Primary School in Lesotho.

Das Königreich Lesotho ist hart von einer HIV/AIDS-Epidemie betroffen. Allein im Dorf Pitseng haben mehr als 40 Prozent der Kinder ihre Eltern durch den Immundefekt verloren, sagt Rothärmel. Die meisten leben nun bei Verwandten oder Nachbarn, die täglich Mühe haben Nahrung zu beschaffen und die Unterkünfte vorzuhalten. Lesotho ist eines der ärmsten Länder der Welt und kann die Folgen der Katastrophe deshalb finanziell nicht abfangen. Mit der Spende übernimmt der Rotary Club Patenschaften für die Kinder.