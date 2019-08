SEK durchsucht zehn Wohnungen und findet 67.000 Euro Falschgeld

Neustadt

Großaktion auf der Suche nach Drogen: Am Mittwochmorgen durchsuchte die Polizei in Neustadt insgesamt zehn Wohnungen. Es bestand der Verdacht gegen sechs Personen auf Handel mit Rauschmitteln in nicht geringer Menge. Mehrere Sondereinsatzkommandos (SEK) fuhren zeitgleich in den Straßen Großer Weg, Leinstraße, Küstriner Weg in der Kernstadt und an der Weinbergstraße in Empede vor.

Drogen und Falschgeld gefunden

Die Beamten fanden geringe Mengen Marihuana ( Cannabis) und Ecstasy (MDMA), wie Staatsanwalt Oliver Eisenhauer anschließend berichtete. Desweiteren stellten sie 7000 Euro Bargeld und insgesamt 67.000 Euro Falschgeld sicher. Zu den genauen Mengen der Drogen wurden noch keine Angaben gemacht. „Das muss erst noch genauer untersucht werden“, sagt der Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover.

Von fünf verdächtigen sind vier auf freiem Fuß

Bei den Verdächtigen handelt es sich um eine 18-jährige Frau, sowie fünf Männer im Alter von 24, 25, zweimal 30 und 33 Jahren. „Eine Verhaftung wurde nicht vorgenommen“, sagt Eisenhauer. Der 25-jährige befinde sich allerdings bereits in Haft: Er sitzt wegen eines anderen Vergehens in der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Hannover.

Von Susann Brosch